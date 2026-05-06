Arakçi, Pakistan'da ABD Gerilimini Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arakçi, Pakistan'da ABD Gerilimini Görüşüyor

06.05.2026 03:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan'da ABD ile gerilimi sona erdirme arayışlarını ele alıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele almak üzere yeniden Pakistan'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'daki temaslarını tamamladı. Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, Arakçi'nin İslamabad'daki temaslarında, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele alması öngörülüyor.

Sıradaki durak Moskova

Diplomatik temaslar kapsamında Arakçi'nin İslamabad'daki ikinci ziyaretinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçmesi öngörülüyor. Ziyaretin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda sürdürülmesi bekleniyor.

Diplomatik tur üç başkentte sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan diplomatik turuna ilk olarak İslamabad'dan başlamış, daha sonra da Umman'ın başkenti Maskat'ta temaslarda bulunmuştu. Maskat ziyaretinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelen Arakçi'nin, bölgedeki gelişmeler, ABD ile yaşanan gerilim ve diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.

Programı kapsamında Moskova'ya geçmesi beklenen Arakçi'nin, bu ziyaret öncesinde yeniden İslamabad'a dönerek temaslarını sürdürmesinin planlandığı, ikinci temas turunda ise arabuluculuk sürecinin seyri ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağının öngörüldüğü aktarılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Arakçi, Pakistan'da ABD Gerilimini Görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:36:31. #7.13#
SON DAKİKA: Arakçi, Pakistan'da ABD Gerilimini Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.