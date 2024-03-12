CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Kavaklıdere ve Köyceğiz\'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Politika

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Kavaklıdere ve Köyceğiz'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının ilk iftarını da Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesinde vatandaşlarla birlikte açan Aras, "Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin" dedi.

Şehit ailesine ziyaret

Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi ziyaretine Şehit Şenol Özbay'ın ailesini ziyaret ederek başlayan Aras, her zaman Şehit ve Gazi ailelerinin yanlarında olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde de her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çayboyu Mahallesi ziyaretinde pazaryeri ve çevresindeki esnaf ile sanayi esnafını ziyaret eden Ahmet Aras, hem hayırlı işler dileklerinde bulundu hem de vatandaşlar ve esnaftan gelen talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Kahvehanedeki gençlerle de oturup sohbet eden Aras, "Makamda oturmayı sevmem. Sizlerin yanına gelip çarşıda, pazarda, kahvede sizlerle oturup sohbet ederim, sıkıntılarınızı dinlerim. Makamda değil, sizlerin arasında olacağım" dedi.

"Daha güçlü bir Muğla için tüm imkanlar seferber edilecek"

Muğla'nın her ilçesinde miting havasında gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının sonuncusu Köyceğiz'de gerçekleşti. Köyceğiz İlçe başkanlığı önünde Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Ali Erdoğan ve meclis üyelerinin halkın karşısına çıktığı aday tanıtım toplantısında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla'yı karış karış gezdiğini belirterek, "Muğla'nın adım atılmadık yerini bırakmayacak şekilde 7/24 yollardayız. Bunun için yeterli enerji ve motivasyon bizde var. 5 yıllık Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde edindiğim bilgi ve birikimle, inşallah 31 Mart seçimlerinden sonra çözüm bekleyen tüm eksiklikleri ortadan kaldıracağız" dedi.

Daha güçlü bir Muğla için her türlü imkanı seferber edeceğini de sözlerine ekleyen Aras, her türlü ikilemi ortadan kaldırarak, çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanlıkları ve kent konseyleri ile güçlerini birleştirerek eylem planı yapacaklarını ifade etti.

Acılı aileye ziyaret

Marmaris'te sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan ve 23 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Yener Durmuş Köyceğiz'de ki ailesini ziyaret eden Ahmet Aras, acılı aileye taziyelerini iletti.

Aras, ilk iftarını Köyceğizli vatandaşlarla açtı

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Ramazan ayının ilk iftarını Köyceğizli vatandaşlarla açtı. İftarda vatandaşlarla bir araya gelen Ahmet Aras, önce yemek dağıttı, daha sonra vatandaşların arasında oturarak birlikte iftarını açtı.

İftar programında konuşan Ahmet Aras, Ramazan ayının birlik, beraberlik ile huzur ve barış ortamında geçmesini dileyerek, "Sevgili hemşehrilerim, hayırlı Ramazanlar olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Bugün soframızı paylaştık. Bende bugün sizlerle ilk kez bir araya geliyorum. Bundan sonra Allah nasip ederse çok daha bir araya geliriz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin." dedi.

İftar sonrası vatandaşların masalarını gezerek sohbet eden Aras ile bir çok vatandaş hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Aras, iftar programının ardından Zeytinalanı Mahallesi Köy Konağı'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Zeytinalanı Mahallesi ziyaretinin ardından Ahmet Aras, Yeşilköy Köy Konağı'nda ki halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. - MUĞLA