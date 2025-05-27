Ardahan Belediye Başkanı Demir, İl Oluşunun 33. Yıldönümünü Kutladı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Serhat Şehri Ardahan'ın il oluşunun 33'üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Demir, mesajında; "Kazım Karabekir Paşa'nın 'Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan Bel Kemiğimizdir' sözlerinden de anlaşıldığı üzere stratejik birçok öneme sahip olan Serhat şehri Ardahan'ımızın il oluşunun 33'üncü yılı kutlu olsun. Baldan kaşara, yağdan peynire, kavurmadan kaz etine birçok yöresel lezzetiyle adından söz ettiren Serhat şehri Ardahan'ımızın Kars'tan ayrılarak il oluşunun tam 33'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle, Ardahan'ımızın il olmasını sağlayan başta devletimize, zamanın hükümetine ve de emeği geçen tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ARDAHAN