Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir\'den Kurban Bayramı Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında; "Değerli Hemşehrilerim, her yıl olduğu gibi özlem ve heyecanla beklediğimiz Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi toplumsal bütünlük ve dayanışmaya sahne olan bayramlar, dargınlıkların, küslüklerin son bulduğu dostluk ve kucaklaşma kavramlarının en iyi anlaşıldığı müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramımızın umudun şehri Ardahan'ımızda, Ülkemizde ve İslam Alemi'nde huzur, mutluluk ve sağlık içerisinde geçmesini diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Kurban Bayramımız Kutlu Olsun" dedi. - ARDAHAN