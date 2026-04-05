Başkan Demir, huzurevini ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri ile birlikte Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Huzurevi sakinleri ile sıcak bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Faruk Demir, yaşlı büyüklerimize hal hatırlarını sorarak, onlarla yakından ilgilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya'dan
huzurevindeki son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Demir, yaşlıların bakımını aksatmadıklarından dolayı personele teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Demir'e teşekkür etti. - ARDAHAN
