Ardahan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Ardahan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt’un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, Çamliyurt’un rüşvet alma suçu kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, hakkında 'rüşvet alma' suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıPolitikaArdahanGüncelDamalSon Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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