Arıkan, Bursa'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Arıkan, Bursa'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Arıkan, Bursa\'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı
12.07.2026 17:17
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa'da kardeşliğin önemini vurgulayarak iddialı açıklamalar yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Milli Görüş Kardeşlik Buluşması" programına katıldı.

Tuzaklı Mesire Alanı'ndaki programda konuşan Arıkan, bu program sayesinde kardeşliğin doğru şekilde tesis edilmesiyle Türkiye'de aşılamayacak problemin olmadığını gördüklerini söyledi.

Saadet Partisinin kardeşliğe önem verdiğini belirten Arıkan, "Yapılacak ilk seçimde Saadet Partimizi, Milli Görüş'ü iktidara getireceğiz, yaşanabilir bir Türkiye'nin nasıl inşa edildiğini tüm dünyaya göstereceğiz inşallah." dedi.

Arıkan, 2025'in ikinci 6 ayında Türkiye'nin en fazla üye kaydı yapan muhalefet partisi olduklarını anlatarak, "2026'nın ilk 6 ayında yine aynı başarıyı ortaya koyduk ve Türkiye'nin en fazla üye kaydına muvaffak olan siyasi partisi olduk." diye konuştu.

Bursalı vatandaşlarla temas halinde olduklarını, kentsel dönüşüm ve trafik probleminin çözülmediğini duyduklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Ben size bir müjde vereyim. İnşallah 2029 seçimlerinde Bursa'mız, Milli Görüş belediyeciliğiyle tanışacak. En güzel Bursa'yı Bursalılara hediye edeceğiz inşallah. 'Yeşil Bursa'yı gerçekten 'yeşil Bursa' yapacağız. 'Beton Bursa' görüntüsünü ortadan kaldıracağız."

Arıkan, hiçbir siyasi partinin kendilerinin düşmanı olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, onların iyiliği için de çalışıyoruz. Biz, onların evlatlarının geleceği ve selameti için de kendimizi çalışmak zorunda hissediyoruz. Biz, ne kadar bozulan, ne kadar yıpranan siyaset varsa Saadet Partisi olarak kuracağımız birlikteliklerle hepsini onaracağız, hepsini inşa edeceğiz inşallah."

Programda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve İl Başkanı Hamza Gürsel de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Arıkan, Bursa'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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