Arıkan'dan Erbakan Vurgusu: Hayal Kurmayı Öğreteceğiz

28.02.2026 20:20
Saadet Partisi lideri Arıkan, Erbakan'ı anarak hayal kurmanın önemini vurguladı ve saldırıları kınadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "(Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan) Hocamız hayal kurdu. Biz de o hayallere tutunacağız, gençlerimize de hayal kurmayı öğreteceğiz." dedi.

Arıkan, partisinin Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Çalışan Adam Necmettin Erbakan" başlıklı iftar programında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıyı kınadığını belirtti.

Arıkan, siyonizmin ne kadar kana susamış olduğunu, dünyayı kan gölüne çevirmek istediğini tekrar gördüklerini dile getirdi.

Mahmut Arıkan, 28 Şubat'ın en şiddetli ve kirli darbe olduğunu ifade ederek, darbenin "bin yıl sürecek" denilen etkisinin, 10 yılda sona erdiğini kaydetti.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında rahmetle andığını dile getiren Arıkan, Erbakan hocayı anmaktan ziyade anlamanın daha önemli olduğunu vurguladı.

Erbakan'ın zorlukların içerisinde bile kendilerine her zaman ayağa kalkmayı öğrettiğini aktaran Arıkan, şunları söyledi:

"Burada olsaydı bize 'Üzülmek için değil üretmek için toplandınız.' derdi. Hiçbirimizi boş bırakmaz, saha çalışmalarına yönlendirirdi. Hocamız hayal kurdu. Biz de o hayallere tutunacağız, gençlerimize de hayal kurmayı öğreteceğiz. Dava asırlardan asırlara yürüyüşün hikayesidir. Bugün yeniden daha kararlı bir şekilde yeniden ayağa kalkıyoruz."

Kaynak: AA

Politika

