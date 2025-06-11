Arıkan: Gazze İçin Uluslararası Yardım Filosu Kurulmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Arıkan: Gazze İçin Uluslararası Yardım Filosu Kurulmalı

11.06.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'ye yardım için uluslararası bir filo oluşturulmasını önerdi.

Yeni Yol Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan:

" Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla her ülkeden birer geminin yer alacağı bir uluslararası insani yardım filosu oluşturulmalıdır"

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla her ülkeden birer geminin yer alacağı bir uluslararası insani yardım filosu oluşturulmalıdır" dedi.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Madleen' adlı teknenin fotoğrafını göstererek, "İşte bu, umudun fotoğrafıdır. Sadece insan olmanın, insanı merkeze koymanın fotoğrafıdır. 12 farklı kimlikten insanın, tüm dünyaya nasıl umut olacağının fotoğrafıdır. Bir kez daha gördük, İsrail; insanlığa, vicdana ve merhamete dair hiçbir şeye tahammül edemiyor. Bizler şunu da biliyoruz, İsrail'in bu küstahlığının sebebi, özellikle bölge ülkelerinin sessizliği ve tepkisizliğidir. Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla her ülkeden birer geminin yer alacağı bir uluslararası insani yardım filosu oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Arıkan şöyle devam etti:

"Muhalefet, demokrasinin olmazsa olmazıdır. AK Parti iktidarından önce de bu ülkede yargı sistemi mağduriyetler üretiyordu. İnancından, düşüncesinden, kimliğinden ötürü ötekileştirilen insanlar, garabet suçlamaların mağduru oluyordu. Ancak bu iktidar da 23 yılda herkesin güvendiği bir yargı sistemini bir türlü inşa edemedi. Çünkü niyetinde de zihniyetinde de sorun vardı. ve maalesef geldiğimiz nokta; suç var ceza yok, suç yok ceza var. Bu konuda Dostoyevski'yi bile kara kara düşündürecek bir tablo ile karşı karşıyayız."

"Sayın Şimşek Türkiye'nin Elon Musk'ıdır"

Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde 1 Amerikan dolarının 22 lira, bugün ise 40 lira sınırında olduğunu söyleyerek, "Bir avro 23 liraydı, bugün 45 Türk lirasına ulaştı. Ekrana, kürsüye, slogana bakınca bir Türk dünyaya bedel. Ama döviz bürosuna bakınca bir Amerikan doları 40 Türk lirasına bedel. Teşbihte hata olmasın; Sayın Şimşek Türkiye'nin Elon Musk'ıdır. Biliyorsunuz Amerika'da Trump iktidarı da Elon Musk'a çok fazla bel bağlamıştı. Musk Amerika'nın kurtarıcısı olacaktı. Ama beklentiler hayal kırıklığına dönüştü. Amerika'daki Elon Musk Amerikalılar için nasıl hayal kırıklığı olduysa; Mehmet Şimşek de milletimiz için öyle hayal kırıklığıdır. Daha önce söyledim yine söylüyorum. Sayın şimşek elinde çanta Londra'yı, New York'u, Brüksel'i dolaşmayı bırakmalı. Dönüp Anadolu'ya bakmalı. İngiltere'deki, Amerika'daki, tefecilerle değil; artık Anadolu'daki çiftçilerle, üreticilerle, emekçilerle buluşmalı. Çünkü milletin dayanacak gücü kalmadı. Milletimiz yeterince fedakarlık yaptı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Yargı, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan: Gazze İçin Uluslararası Yardım Filosu Kurulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
23:00
Metroda Süs Kavgası
Metroda Süs Kavgası
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 17:19:45. #7.13#
SON DAKİKA: Arıkan: Gazze İçin Uluslararası Yardım Filosu Kurulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.