Arıkan: Hürmüz Boğazı Savaşın Kaderini Değiştirdi
10.04.2026 00:52
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hürmüz Boğazı'nın önemli rolünü vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Hürmüz Boğazı'nın ne kadar kıymetli olduğunu bu son savaşta gördük. Tabiri caizse savaşın kaderini Hürmüz Boğazı değiştirdi." dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otelde partisinin il başkanlığınca düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Arıkan, siyasetin Ankara'dan yapıldığında bir anlam ifade etmediği bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Bingöl'ü ziyaret ederek oradaki hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Arıkan, Siirt, Batman ve Mardin'i de ziyaret edeceklerini anlattı.

Gittikleri illerde bir araya geldikleri insanların fikirlerini çok önemsediğini dile getiren Arıkan, toplantıya katılanlardan partileri, ülkenin gidişatı ve dünyada olup bitenlerle ilgili kanaatlerini iletmelerinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Hakkın, hakikatin ve adaletin sözünü yükseltebilmek, bu kavramların hakim olduğu bir düzeni inşa etmek için çalıştıklarını kaydeden Arıkan, "Yaşadığımız sorunlar birbirinden bağımsız değil. Ne zaman ki bu meseleler ve sorunlar karşısında bütüncül bir anlayış ve yaklaşım ortaya koyabilirsek emin olun sorunların çok basit şekilde çözülebildiğini görebiliriz. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. İsrail tehdidi, İsrail'in ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin ne anlam ifade ettiğini, İsrail-Amerika ikilisinin bölgemiz ve Tatvan'ımız ile alakalı hangi planları yaptığını ve hangi hedeflere ulaşmak istediğini kestirebilmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sadece güçten anlayan İsrail için diplomasi, uluslararası hukuk ve anlaşmaların hiçbir hükmünün olmadığını vurgulayan Arıkan, "Hürmüz Boğazı'nın ne kadar kıymetli olduğunu bu son savaşta gördük. Tabiri caizse savaşın kaderini Hürmüz Boğazı değiştirdi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor sistemi kilitliyor. Büyük Orta Doğu Projesi'ni anlamadan ve bunun şifresini çözmeden İran meselesini bugün okuyamayız. Bu noktada ülke olarak çok daha dikkatli olmak ve doğru adımlar atmak mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Soruların cevaplandırılmasıyla son bulan toplantıya, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
