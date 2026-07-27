Arıklı: Girne'ye Göz Dikeyenler Sonuçlarını Görmeli - Son Dakika
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Arıklı: Girne'ye Göz Dikeyenler Sonuçlarını Görmeli

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KKTC Bakanı Arıklı, KKTC'nin toprağında gözü olmadığını, iyi komşuluk istediklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı" dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk tarafının kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayarak, Rumlarla iç içe değil, "yan yana ve iyi komşu" olarak yaşamak istediklerini ifade etti. Arıklı, Kıbrıs Türkünün haklarının görmezden gelinmesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Dedik ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rumlarla iç içe değil, yan yana iyi komşu olarak yaşamak istiyoruz. Ama Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı. Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıklı: Girne'ye Göz Dikeyenler Sonuçlarını Görmeli - Son Dakika

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