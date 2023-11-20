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Arjantin Devlet Başkanı Seçilen Javier Milei, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD ve İsrail'e Yapacak - Son Dakika

Arjantin Devlet Başkanı Seçilen Javier Milei, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD ve İsrail'e Yapacak

Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden zaferle çıkan aşırı sağcı Javier Milei, göreve başlamadan önce ilk yurt dışı ziyaretini ABD ve İsrail'e yapacağını açıkladı. Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü vermişti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Milei'yi seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Seçilen Javier Milei, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD ve İsrail\'e Yapacak
20.11.2023 21:05

Arjantin'de dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden zaferle çıkan aşırı sağcı Javier Milei, ilk yurt dışı ziyaretini göreve başlamadan önce ABD ve İsrail'e yapacağını belirtti.

Milei, Arjantin'de yayın yapan Radio Mitre'ye yaptığı açıklamada, "İlk seyahatim ABD'ye olacak, aynı şekilde İsrail'e de uğrayacağım. Bunlar yapacağım ilk seyahatlerdir. Hepsi görevi devralmadan önce gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Milei, seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü vermişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından Milei'nin, İsrail bayrağını dalgalandırdığı fotoğrafını paylaşarak, seçim başarısından ötürü kendisini tebrik etti.

Geçici seçim sonuçlarına göre Özgürlük Gelişimi Partisi'nin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Arjantin Devlet Başkanı Seçilen Javier Milei, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD ve İsrail'e Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin Devlet Başkanı Seçilen Javier Milei, İlk Yurt Dışı Ziyaretini ABD ve İsrail'e Yapacak - Son Dakika
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