Arnavutluk'ta Edi Rama'nın Dördüncü Dönemi

Arnavutluk'ta pazar günü yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayılırken, mevcut Başbakan Edi Rama 4. dönemini garantiledi.

Arnavutluk'ta pazar günü yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayıldı. Oy sayımı devam ederken toplamda 5 bin 225 sandıktan 4 bin 904'ü sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan Edi Rama'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) oyların yüzde 52.14'ünü aldı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Sosyalist Parti, 140 sandalyeli mecliste 82 sandalye elde etti. Dördüncü Rama dönemine kesin gözüyle bakıldığı seçimde eski Başbakan Sali Berisha'nın başını çektiği ve aralarında eski Cumhurbaşkanı İlir Metat'nın da olduğu koalisyon ise yüzde 34.43 oy alarak mecliste 52 sandalye kazandı.

Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 3 milyon 713 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Arnavutluk'ta seçime katılma oranı yüzde 42.16 olarak açıklandı.

Yurt dışında yaşayan Arnavut vatandaşları ilk kez oy kullandı

Yurt dışında yaşayan Arnavut vatandaşları da bu yıl ilk kez oy kullandı. Kesin sonuçların hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. - TİRAN