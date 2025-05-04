Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Hız Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Hız Verildi

Aşkale\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Hız Verildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale ilçesinde kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi alarak muhtarlarla bir araya geldi. Sekmen, projelerin deprem dayanıklılığı ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

04.05.2025 08:40  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale ilçesinde planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı, muhtarla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, Aşkale ilçesi merkezinde planladıkları kentsel dönüşüm alanını yerinde inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, "Amacımız; depreme dayanıklı, modern, estetik ve sosyal yaşam alanlarıyla donatılmış bir şehir yapısını Aşkale'mize kazandırmak. Kentsel dönüşüm, sadece binaların yenilenmesi değil; yaşamın, çevrenin ve sosyal dokunun da güçlendirilmesidir. Bu kapsamda hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek, bölgenin kimliğine uygun, yatay mimari anlayışıyla şekillenecek bir projeyi hayata geçireceğiz. İlçemizin tarihi dokusunu koruyarak, çağdaş şehircilik anlayışıyla yeni bir çehre kazandıracağımız bu dönüşüm, Aşkale'mizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır" diye konuştu.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projenin, sosyal donatılarıyla, güvenli ve estetik yapısıyla Aşkale ilçesine değer katacağını vurgulayan Başkan Sekmen, " Aşkale ilçemizin kıymetli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Halkımızın temsilcileri olan muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dinledik, birlikte yapılacak hizmetleri değerlendirdik. Birlik ve beraberlik içinde, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için azimle çalışmaya devam edeceği" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Sekmen, Politika, erzurum, Deprem, Aşkale, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Hız Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 10:54:28. #7.11#
SON DAKİKA: Aşkale'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Hız Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.