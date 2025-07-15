Askerlik yaşına gelmiş PKK\'lılar orduya alınacak mı? Bakan Güler\'den yeşil ışık

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 3 günlük kamp programı kapsamında düzenlenen özel oturumda, "Terörsüz Türkiye" süreci masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ başkanlığında gerçekleşen oturumda, sürecin detayları, olası riskler ve geleceğe dair planlamalar tartışıldı.

"ASLA PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; katılımcıların yönelttiği "Süreçte bizi ne bekliyor?", "Nasıl bir üslup geliştirilmeli?", "Provokasyonlara karşı nasıl tedbir alınmalı?" gibi soruları yanıtlayan Efkan Âlâ, "Geçmişte irade idareye hâkim değildi, şimdi ise tam anlamıyla hâkim. Asla bir pazarlık söz konusu değil. Tüm görüşmelerin tek maddesi, örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıdır. Türkiye'nin demokratikleşme süreci bu konuya indirgenmemeli. AK Parti, terör ortamında dahi önemli demokratik reformlara imza attı, bu çizgi hâlâ devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN BAŞARISIZ OLMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN KALMADI"

Toplantıda, geçmiş çözüm süreci girişimlerinin neden başarısız olduğuna dair değerlendirmeler de yapıldı. Buna göre başarısızlıkta etkili olan unsurlar; vesayet odakları, millî iradeye sınırlı hâkimiyet, FETÖ'nün engellemeleri ve bölge ülkeleriyle zayıf ilişkiler olarak sıralandı. Ancak bugünkü koşulların farklı olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'nin artık vesayet yapılarını ortadan kaldırdığı, dış politikada daha etkin olduğu ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı. Bu çerçevede, sürecin başarıyla sonuçlanmasının önünde herhangi bir engelin kalmadığı ifade edildi.

YAŞAR GÜLER: SUÇA KARIŞMAMIŞ PKK'LILAR ASKERE ALINABİLİR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "Askerlik çağına gelen örgüt mensupları askere alınacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Askerlik çağında olan ve herhangi bir eyleme katılmamış, askerlik görevini yapmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri, askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz askerlik hizmetinde sorun yaşamadı; bu konuda bir problem öngörmüyoruz."