Aspendos\'ta Nadir Mozaiğe Ulaşıldı

Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan bir betimleme gün yüzüne çıkarıldı. Milattan sonra 3. yüzyıla ait olan ve Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Genç Eurymedon' mozaiği, yüksek işçilik kalitesi, ayrıntı zenginliği ve nadir ikonografisiyle dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta gün yüzüne çıkarılan Eurymedon mozaiği bilimsel açıdan büyük önem taşıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Aspendos Antik Kenti'nde sürdürdüğü kazı çalışmalarında önemli bir buluntuya ulaşıldı. Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda ortaya çıkarılan mozaik, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin dikkat çekici veriler sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Genç Eurymedon' tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın sembolik anlatımını yansıtıyor" dedi. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eserin, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan betimlemelerden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Ersoy, "Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mozaikli yapının ilk izleri milattan sonra 3'üncü yüzyıla uzanıyor

Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda, meydan ile Doğu Sur Duvarları arasında yaklaşık 6x25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre yapının milattan sonra 3'üncü yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6x7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı. Yapının milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor.

Mozaiğin merkezinde genç Eurymedon yer alıyor

Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" olarak tanımlanıyor.

Saz yaprakları ve amphora ve balık figürleri dikkat çekiyor

Mozaikte Genç Eurymedon tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Doğanın bereketini ve suyun yaşam veren gücünü simgeleyecek şekilde içinden su dökülen bir amphoraya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre, nehir içerisinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri sahneye canlılık kazandırırken, su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve dengeli figür oranlarıyla yüksek nitelikli bir işçilik ortaya koyan mozaik, mozaik sanatında bu tür betimlemelere oldukça sınırlı sayıda rastlanması nedeniyle bilimsel ve kültürel açıdan ayrı bir değer taşıyor. Keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor. - ANKARA