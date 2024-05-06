Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel: 'Atakum'u kalkındırmak için çalışacağız' - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel: 'Atakum'u kalkındırmak için çalışacağız'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel: \'Atakum\'u kalkındırmak için çalışacağız\'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, meclis toplantısında yaptığı konuşmada 'dayanışma' vurgusu yaparak, 'Atakum'u kalkındırmak için çalışacağız' dedi.

06.05.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
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Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, meclis toplantısında yaptığı konuşmada 'dayanışma' vurgusu yaparak, "Atakum'u kalkındırmak için çalışacağız" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis, geçen ay düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda bulunmasından dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda gündeme alınan 9 madde, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

"Atakum içinde doğru projeleri hayata geçireceğiz"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel toplantının açılış konuşmasında, belediye çalışmalarını demokratik bir ortamda Atakum'a hizmet için gerçekleştireceklerini belirterek, "Hepimizin amacı hangi siyasi görüşlerden olursak olalım, Atakum'a ve Atakumlulara iyi gelecek anlayışla çalışmak ve Atakum'a iyi gelecek doğru projeleri hayata geçirmek olacak. Meclis üyelerimizle, hangi partiden olursa olsun 30 yıl öncesinden aile dostluklarımız bulunuyor. Bizler Atakum'u kalkındırmak ve daha yaşanabilir bir Atakum sunmak için buradayız. Bu anlayışla tartışsak da Atakumlular için tartışacağız ve en doğruyu bulmaya çalışacağız. Umuyorum, önümüzdeki beş yılda güzel çalışırız ve en doğruyu buluruz. Memleketimize güzel hizmet ederiz. Yolumuz açık olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel: 'Atakum'u kalkındırmak için çalışacağız' - Son Dakika

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