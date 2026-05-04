Atakum Belediye Meclisi\'nde 10 madde komisyonlara havale edildi

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi Mayıs ayı 1. oturumunda gündeme alınan 10 maddenin tamamı, daha kapsamlı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Atakum Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. Meclisin açılışında 2025 yılı kesin hesabı görüşülürken söz alan AK Parti Meclis Üyesi İsa Bozçelik, "2025 yılı ilginç bir yıl oldu. 400 milyon TL'lik arsa sattık. Bu, doğrudan gelirleri artırdığı gibi satışların tamamını borçlara mahsuben yaptığımız için alacaklılara gitti. 352 milyon TL de İller Bankası kesintisinden kaynaklanmış. Bunlar mali yapıdaki iyileşmelere neden oldu. Bunlara paralel olarak Atakum'da 'kral çıplak.' Borcumuz 2026'da 221 milyon TL daha artmış. Toplamda şirketler hariç 910 milyon TL belediyenin borcu bu son dönemde artmış. Bu artış yaklaşık 500 milyon TL'lik arsa satışına rağmen yaşandı. 2024 geliri 1 milyar 69 milyon TL, 2025 geliri 2 milyar 118 milyon TL. Bu yıl 31 Mart'a kadar Atakum Belediyesi'nin toplam geliri 532 milyon TL. 910 milyon TL de borçlanmışız. Toplamda 2 yıl içerisinde 4 milyar 629 milyon TL'lik kaynak kullanmışız. 2 yılda 4 milyar 629 milyon TL'lik kaynak kullanımına karşılık somut bir yatırım göremiyoruz" dedi.

"Hiç hizmet yapılmasa bile gelen para yine yetmiyor"

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise, "Atakum'u İlkadım Belediyesi ile kıyaslama şansımız yok. İlkadım Belediyesi'ndeki yol ağı ve yerleşim alanlarına baktığınız zaman Atakum'un 10'da 1'ine, belki de 15'te 1'ine denk gelir. Atakum'da şu anda çok büyük gelişim alanı var. Bunların hangisini yapacaksınız? Yapılan tüm inşaat alanlarında yapacağınız yol, inşaat devam ederken yapılan her yol, hibe olan yatırımlar oluyor. Altyapısı yapılmayan bir yola yatırım yaptığınız zaman gelirlerin tamamını tüketmeye başlıyorsunuz. Geçen sene bir süre ihaleye çıktık, süre yetmediğinden iptal oldu. Çalışılmıyor değil, tüm arkadaşlarımız çalışıyor. Borç artışlarına doğru geldik. SGK borcumuz 2025'te 600 milyon TL civarındaydı. Bu seneki SGK borcu 1 milyar TL. 300 milyon TL kesinti yapıldı, bir miktar ödeme gerçekleştirildi ancak borç 300 milyon TL daha arttı. Ödediğimiz para faizine yetmiyor. Bunu çözmek için birçok çaba sarf edildi ancak sonuç alınamadı. Hazine bize bağlı değil, darphanemiz de yok. İmkanlar doğrultusunda bunları yapıyoruz. Hiç hizmet yapılmasa bile gelen para yine yetmiyor" diye konuştu.

"Geçmiş dönemlerin sorunlarını bugün hep beraber yaşıyoruz"

Toplantıda ayrıca Cumhur İttifakı meclis üyeleri, 4 aydır belediyenin personele maaş ödeyemediğini, işçilerin Kurban Bayramı öncesinde toplu ödeme beklediğini ve maaş ödenmemesine rağmen belediyeye sürekli yeni işçi alındığını iddia etti. Bu iddialara yanıt veren Halil Taşkın, "Gelen paranın tamamını personel maaşına yatırsak yine yetmiyor. Mevcut personelimiz var ancak ihtiyaç duyulan nitelikli personel de gerekiyor. Geçmişte dışarıya yaptırılan işleri belediye artık kendi elemanlarıyla yapıyor. Bu, belediye için bir tasarruftur. Bunu gerçekleştirebilmek için de bazı nitelikli elemanlara ihtiyaç var. Bu nedenle bu personeli almak zorundasınız. Zamanında bu kalifiye elemanlar alınmadıysa buna da bir şey diyemiyoruz. Geçmiş dönemlerin sorunlarını bugün hep birlikte yaşıyoruz. Şu anda belediyede işin ucundan tutmayan kimse yoktur. Çalışmadan maaş alan personel iddiası varsa belgelerin sunulması gerekir. Dedikodular her zaman olabilir. Gerçekten böyle bir durum varsa isim verin, biz de gereğini yapalım. Maaşların ödenmesiyle ilgili kesin bir tarih verme şansımız yok. Belediyenin imkanları dahilinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca bazı CHP'li meclis üyeleri, birçok girişime rağmen maaşların ödenmesine yönelik adımların olumsuz sonuçlandığını, bu nedenle işçilerin mağduriyetinin giderilmesinde Cumhur İttifakı üyelerine de sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Cumhur İttifakı üyeleri ise karar alma sürecinde muhatap alınmadıklarını ve şimdi kendilerinden destek beklendiğini ifade etti.

Mayıs ayına ait ilk meclis toplantısı, tüm maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN