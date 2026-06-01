Atakum meclisinde yatırım ve maaş gündemi

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında gündeme alınan 14 maddeden 3'ü görüşülerek karara bağlanırken, kalan 11 madde ise daha kapsamlı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı 1. Birleşimi'nin ilk toplantısı, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Mecliste kadro değişiklik cetvelini ilgilendiren 2 gündem maddesi ile Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi'ne üye seçimini içeren madde görüşülerek karara bağlandı. Kalan 11 madde ise daha kapsamlı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Maddelerin komisyonlara sevki sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Erdal Benli, "172 milyon TL'lik malzeme ve hizmet alımıyla ilgili bir talep var. Biz her türlü yapım işine destek veriyoruz fakat personelin 3 aylık alacağı varken İller Bankası'ndan kredi talebinde bulunup aylık gelecek ödenekten kesinti yapılmasının ne kadar doğru olduğunu düşünmeyi öneriyorum. Maaşlar ödenip bu talepte bulunulsa daha doğru olurdu" dedi.

"Maaşlarla alakalı son noktaya gelindi, maaş konusu bu aydan sonra konuşulmayacak"

Maaşlarla ilgili soru üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Nakif Yılmaz, "Yaz geliyor. Sıcaklar da geliyor. Bu dönemde yapılması gereken yatırımlar var. Maaşlarla alakalı son noktaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazımız yazıldı. Hastane ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilecek yerle alakalı cevap bekleniyor. Maaş konusu inşallah bu aydan sonra konuşulmayacak. Yapılması gereken acil işlerimiz de var. Bu 4 kredinin İller Bankası'ndan kullanılması için yazdık, ettik, çizdik diyene kadar temmuz gelecek. O nedenle bunun da bir an önce yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Son olarak söz alan ve açıklamalarda bulunan Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise "Sıkıntılar herkes tarafından biliniyor. Bir tarafı yapıp bir tarafı eksik bırakmak da olmaz. Yönetim, devredilecek yerlerle alakalı gerekli görüşmeleri yapmıştır. Bunun yanı sıra vatandaşlara yollarla ilgili hizmeti de yapmak zorundayız. Diğer hizmetlerin de aksamaması lazım. Mevcut duruma göre yapılabildiği kadar onları da yapmak zorundayız. Maaş sorunuyla alakalı ben, son netice gelmeden bir şeyi garanti olarak söyleyemiyorum. İnşallah son cevaplar da olumlu gelir ve biz de arkadaşlarımızın sevincine ortak oluruz" şeklinde konuştu.

Toplantı, maddelerin komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN