Başkan Türkel: "Bütçemizi yol yapımına ayıracağız"

06.04.2026 17:43  Güncelleme: 17:45
Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 2026 yılı bütçesinden kalan 300 milyon TL'den fazla kaynağı yol yapım ve onarım çalışmalarına harcayacaklarını duyurdu. Meclis toplantısında havai durum değerlendirmesi ve personel alım süreci hakkında bilgiler verildi.

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 2026 yılı bütçesinden kalan 300 milyon TL'den fazla bir kaynağı yol yapım ve onarım çalışmalarına ayıracaklarını açıkladı.

Atakum Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ilk oturumu Başkan Türkel yönetiminde gerçekleştirildi. 1'i gündem dışı olmak üzere toplam 18 maddenin gündeme alındığı toplantıda; meclis katiplikleri seçimi, meclis başkanvekillikleri seçimi ve encümen üye seçimleri gizli oyla, ihtisas komisyonlarına üye seçimi ise açık işaret usulü ile yapıldı.

"Personel alımında vicdanımızı dinledik"

Mecliste faaliyet raporu okunmasının ardından konuşan Türkel, belediye personeliyle ilgili süreci değerlendirdi:

"Geldiğimizde 500-600 kişiyi işten çıkarmak durumunda kalacaktık. Bunun yerine, NACE koduna uyumlu arkadaşlarımızı farklı alanlarda değerlendirerek personel alımlarını ihtiyaca göre yaptık. Kurum içi eğitimlerimiz de olumlu geçti. Ahlaki açıdan sorun olmayan arkadaşlarla yollarımızı ayırmadık."

"Bütçemizin tamamını yol yapımına ayıracağız"

Yol yapım ve onarım çalışmalarına yılın geri kalanında ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Türkel, "Yol yapımlarıyla alakalı göreve geldiğimizde kendi imkanlarımızla yapabileceğimizi yapacağımızı, bunun dışındaki alımlarla ilgili kimse hayal görmesin diye mali tablolara bakarak söylemiştik. Sathi kaplamada da asfaltta da yamada da yaklaşık bütçemizin geride kalan kısmı olan 300 küsur milyon liralık yol yapım ihalesi başladı. 1 hafta sonrasında bir ihalemiz olacak. Ayın sonunda yine ihale olacak. Atakum halkına bütçemizin geride kalan kısmını tamamıyla yol yapımına ayıracağız. İller Bankası ile bunun görüşmesini yaptık. Bankanın desteğinin de arkamızda olacağını hissediyoruz, biliyoruz. Olmasa da bunun üstesinden geleceğiz. Atakum bunu hak etmiyor. Atakum Belediye Başkanı olduğumuzda hangi durumda belediyeyi aldığımızı, neye ihtiyacı olduğunu tüm Atakum biliyor" diye konuştu.

"Doğrudan alımlara ben de karşıyım ama ihaleye katılan olmuyor"

Meclis üyelerinin hizmetlerin doğrudan alım şeklinde olmasını eleştirmesine de cevap veren Serhat Türkel, "Sorunun çok büyük olduğu belediyede önce kurumsallık, belediyeyi iyi bir ekip haline dönüştürmek bunlardı önceliğimiz. Tasarruf etik mi? Çok etik. Geçen yıl bütçesiyle burada baktığınız zaman birçok şeyin iyiye gittiğini görmüşsünüzdür. Kamu malının kamu için harcanmasıyla alakalı bu benim açımdan önemli. Belediyede büyük bir bütçe yönetiyoruz. Vicdan söz konusu. Her zaman bir denetim mekanizmamız mevcut. Her zaman denetliyoruz, denetleyeceğiz de. Doğrudan alımlarda ben de sizler gibi düşünüyorum. İhale yapmamız gerekiyor. Fakat ihale yaptığımızda ihaleye gelen olmuyor. Taş-parke yapmakla alakalı ihaleye gelen olmadı" şeklinde konuştu.

"1992 model araçlarımızla hizmet etmeye çalışıyoruz, filomuzu yenilemek gerekiyor"

İş araçlarının oldukça eski olduğunu ve bu nedenle belediyeye çok büyük bir masraf oluşturduğuna da dikkat çeken Türkel, ayrıca şunları söyledi:

"Araçlarımız yeni değil, araçlarımız çok eski. Atakum'daki tüm personel bunu bilir. Yeni araç filomuz yok. 1992, 1993 ve 1994 model araçlarla çalışıyoruz. Bundan kaynaklı çok ciddi araç masrafımız oluyor. Araç filomuzu yenilemek gerekiyor. Önümüzdeki dönem bunu da yapacağız. Eleştiri ve önerilere her zaman açığız. Kapımız her zaman açık. Atakum bir tane, Atakum'da bizim. Dolayısıyla bunun Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP ve İYİ Partisi yok. Hepimiz seçilmiş kişileriz. Söylemeniz gerekeni söyleyeceksiniz elbette ki. Başarılarımızı değerlendirmek gerekirse yüzde 70 ise önümüzdeki yıllarda yüzde 90 ya da yüzde 100'e ulaşmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte çalışa çalışa devam edeceğiz diyorum."

Faaliyet raporu

Öte yandan mecliste sunulan faaliyet raporunda Atakum Belediyesi'nin kadrosunun 212 memur, 71 kadrolu işçi, 4 geçici işçi ve 1 sözleşmeli personel olarak toplam 288 olduğu ifade edildi. Gelir performansı ve öz kaynakların güçlendirilmesi yönünden ise bir önceki 2024 yılına göre toplam gelir artışının yüzde 98,04 olduğu, öz gelir artışının yüzde 160 olduğu ve öz gelir payının da yüzde 55 olduğu belirtildi. Bütçe giderleri ve mali disiplin tablosuna göre ise bütçe gerçekleşme oranının yüzde 85,82 (2 milyar 208 milyon TL) ve en büyük ekonomik kalemin de yüzde 67 ile mal ve hizmet alım giderlerinin olduğunu açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

