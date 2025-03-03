Atakum\'da Yeni Hayvan Barınağı İhtimali Gündemde

Politika

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, ilçeye yapılması planlanan 'hayvan barınağı' konusunu tekrar gündemine aldı. Daha önceden belirlenen ikinci yerden de vazgeçilirken, yeni yer konusu görüşülerek komisyona havale edildi.

Atakum Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. 4 gündem, 3 gündem dışı toplam 7 madde gündeme alındı. Şubat meclisinde görüşülen "Sarayköy Mahallesi 186 bin metrekare mera vasfındaki taşınmazın 25 bin metrekarelik hayvan barınağı alanı ve 6 bin metrekarelik hayvan satış alanı için 'kamu yararı kararı' alınarak tahsis değişikliği yapılması" teklifinin, yerin okula yakınlığı nedeniyle iptal edildiği ifade edildi. Böylece barınağın önce İncesu, sonra da Sarayköy'e yapılması teklifi iptal edilmiş oldu.

Mart meclisinde gündem dışı olarak teklif edilen söz konusu barınağın Sarayköy, Köseli ve Çatmaoğluk Mahallelerinin kesişimine yapılması teklifi gündeme alındı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri, yeni belirlenen alanın da yerleşim yerine 600 metre uzaklığında bulunduğunu, diğer mahallelerin de barınağa çok yakın olduğunu öne sürdü. Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ise söz konusu mahallelerdeki 3 muhtardan da onay aldıklarını ve aradaki orman nedeniyle herhangi bir sıkıntı oluşacağını düşünmediklerini belirtti.

Barınak ve canlı hayvan pazarı yapılmasını içeren teklif, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi. - SAMSUN