Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı

06.09.2022 13:10

Ataşehir Belediyesi ile DİSK ve Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imza atıldı. Sözleşme ile belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 110 zam yapıldı. Belediye çalışanları, maaşlarına yapılan zammı Başkan Battal İlgezdi ile halay çekerek kutladı.

Ataşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan emekçileri için harekete geçti. Ataşehir Belediyesi ile DİSK ve Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

YÜZDE 110 ZAM YAPILDI

Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen imza törenine Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve çok sayıda işçi katıldı. İmzalanan sözleşme ile çalışanların maaşına yüzde 110 zam yapılmış oldu.

Ataşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 110'luk zam yaptı! Davul zurnayla halay çekerek kutladılar

HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR

Yapılan zamma sevinen Ataşehir Belediyesi çalışanları, zammı Başkan Battal İlgezdi ile beraber davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Ataşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 110'luk zam yaptı! Davul zurnayla halay çekerek kutladılar

"TEMENNİMİZ DAHA İYİ ŞARTLARDA YENİ BİR ANLAŞMA YAPMAK"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Çalışan personelimize yüzde 110'a yakın zam verdik. Türkiye şartlarında yeterli değil ama olması gereken bu kadardı. Emeği geçen tüm sendikalı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin şartları belli, ekonomik şartlar da belli. Arkadaşlarımızın beklentileri fazla olabilir. Temennimiz güzel günlerde daha iyi koşullarda daha iyi şartlarda yeni bir anlaşma yapmak" dedi.

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Kaynak: İHA

Battal İlgezdi, Ataşehir, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı - Son Dakika

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