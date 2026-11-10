Atatürk\'ü anma töreni 88\'inci yıl dönümünde TBMM\'de gerçekleştirildi

Atatürk'ü anma töreni 88'inci yıl dönümünde TBMM'de gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni, vefatının 88'inci yıl dönümünde TBMM'de gerçekleştirildi. Törene Meclis Başkan Vekili Yusuf Beyazıt ile milletvekilleri katıldı; Beyazıt Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde, TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.
TBMM'de gerçekleşen törene; Meclis Başkan Vekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı. Beyazıt, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Kaynak: DHA
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