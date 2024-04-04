Atatürk\'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal\'a belediye başkanı oldu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vatandaşı dinlerken çekilen fotoğrafındaki yurttaşın torunu CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu. CHP lideri Özgür Özel fotoğrafın hikayesini anlattı.
31 Mart yerel seçimlerinde Tokat'ın Turhal ilçesinde CHP'nin adayı Mehmet Erdem Ural oyların yüzde 40.95'ini alarak en yakın rakibi AKP'li adaya 5 bin 362 oy fark atmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı; "Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'in Belediye Başkanı oldu."
Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.
Mehmet Erdem Ural, 1981 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ural, iş dünyasında aktif rol aldı ve Turhal Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Ural, ayrıca Atatürk'ün ünlü fotoğrafındaki yurttaşın torunu olarak da biliniyor.
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