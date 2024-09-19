Atatürk ve Gaziler Günü Kutlaması

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi ve Müşir' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."