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Avcılar Yeşilkent Mahallesi İmar Planına Kavuştu - Son Dakika
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi İmar Planına Kavuştu

Avcılar'da nüfusu yaklaşık 120 bini bulan Yeşilkent Mahallesi, 40 yıldır devam eden imar sorununun çözülmesiyle imar planına kavuştu. Mahallede düzenlenen programda, kapalı pazar yerinde kazanlarla pişirilen kuzular vatandaşlara dağıtıldı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, mahallenin sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceklerini belirtti ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi İmar Planına Kavuştu
07.01.2024 - 10:16,
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Avcılar'da nüfusu yaklaşık 120 bini bulan Yeşilkent Mahallesi imar planına kavuştu. Mahallenin imar planına kavuşmasıyla kapalı pazar yerinde kazanlarla yemek dağıtıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır devam eden imar sorunu çözüldü. Mahalle, itiraz sürecinin sona ermesiyle imar planına kavuştu. Yaklaşık 120 bin nüfusu bulan mahalle de durumu sevinçle karşıladı. Mahallede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 10 tane kuzuyu kurban etti. Yeşilkenkent Mahallesi Kapalı pazar yerinde düzenlenen programa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Hançerli, mahallenin sorunlarına ilişkin çözümlere devam edeceklerini söyledi. İmarda bulunan tüm faydanın mahalliye ait olacağını anlatan Başkan Hançerli, "Bugün en mutlu günlerimden biri. Yeşilkentlilerle buluştuk ve benzer birçok toplantı oldu. O toplantılarda sözler verdik, yapacağız dedik. Bu sözleri verdiğimizde siz, 'Başkanım bize çok söz verildi. 35-40 yıldır bize söz veriliyor, duruluyor. Bizler verilen sözlere inanıp, inanmamakta tereddüt ediyoruz' dediniz. 40 yıl sonra bu sözü tutmak, Yeşilkent'e imarı getirmek bize nasip oldu, bu yüzden bahtiyarım. ve bunu birlikte başardık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kazanlarda pişirilen kuzular, vatandaşlarla dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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