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Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı - Son Dakika

Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

22.11.2021 13:06
Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Ekim ve Kasım aylarında yapılan 14 anketin ortalama oy oranlarına ilişkin Youtube kanalında bir program yaptı. Özkiraz, anket sonuçlarına göre muhtemel meclis sandalye dağılımlarını da açıkladı.

Özkiraz'ın Ekim ve Kasım ayında yayımlanmış 14 anketin ortalamasından derlediği verilere göre, Millet İttifakı Meclis'te 300 vekili geçme potansiyeline sahip. Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın 200 vekile kadar gerileyebileceğini iddia etti.

Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

İKTİDAR PARTİSİNİN OY ORANI 30,4

14 anketten alınan ortalamaya göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,4 olarak belirlendi. AKP'nin oyunda son seçime göre 12 puanlık bir düşüş olduğunu ifade eden Özkiraz, CHP'nin ise son seçime göre oy oranında yüzde 5'lik bir artış olduğunu söyledi. Özkiraz, İYİ Parti'de ise 3 puanlık bir yükseliş olduğunu ifade etti.

14 anketin ortalamasından alınan oy oranları şöyle:

Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

Son 14 anketin ortalamasına göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,9 olarak belirlendi. Millet İttifakı'na DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi katıldığında oy oranı yüzde 49,3'e kadar yükseldi. BBP'nin Cumhur İttifakı'na katıldığı senaryoda ise ittifakın oy oranı yüzde 38,4 olarak belirlendi. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10 olarak saptandı.

Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

SANDALYE DAĞILIMI SENARYOLARI

İttifakların bu şekilde gitmesi durumunda Meclis'te muhtemel sandalye dağılımları da ortaya çıktı. Anketlere göre Millet İttifakı Meclis'te 305 sandalyeye ulaşırken Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 240'ta kalacak. HDP ise 55 sandalyeye sahip olacak.

Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

MİLLET İTTİFAKI GENİŞLERSE SANDALYE SAYILARI

Anketlere göre Millet İttifakı'na DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi katıldığında Meclis'teki sandalye sayısı 345'e ulaşıyor. BBP, Cumhur İttifakı'na katıldığında ise sandalye sayısı 200'e düşüyor. HDP'nin sandalye sayısı ise 55'te kalıyor.

Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı

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Son Dakika Politika Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı - Son Dakika
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