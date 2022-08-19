Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi

19.08.2022 01:04
Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti görüşmesinde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, "Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti görüşmesinde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, "Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil" dedi.

Sırbistan ve Kosova arasında geçtiğimiz günlerde artan gerilimin ardından Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde taraflar arasında tüm anlaşmazlıkların ele alındığı görüşmede sonuç çıkmadı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı üçlü zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bugün Belgrad-Priştine Diyalog süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi için 3'üncü görüşme oldu. Bu sıradan bir görüşme değildi. Çünkü çok olumsuz gelişmelerle karşı karşıyayız. Her iki liderin de çözüm sorumluluğu var" dedi.

"Kritik zamanlardan geçiyoruz"

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Vuçiç ve Kurti'nin katılmaması dikkat çekerken, Borrell, "Kritik zamanlardan geçiyoruz. İki lidere de bu toplantının kriz yönetimi toplantısı olduğunu ifade ettim. Bu acil durum altında yapılan toplantıda iki lider de detaylı konuşma fırsatı buldular. Her ikisinin de diyalogdan başka yol olmadığını anladıklarını düşünüyorum. Kendileri de diyaloğa devam etme kararı aldılar. Bu konu benim de gündemimde üst sırada bir konu olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Vuçiç ve Kurti eylül ayında yeniden görüşecek

Son günlerde Kosova ve Sırbistan arasında yükselen tansiyonun bir an evvel düşürülmesi çağrısında bulunan Borrell, "Uluslararası toplum yeni bir gerilim istemiyor. Bugün henüz taraflar arasında bir anlaşmaya erişemedik ama hikayenin sonu da değil. Her iki lider de gelecek günlerde eylül ayı içerisinde yeniden görüşmeye karar verdiler. Görüşmelere ve diyaloğu sürdürmeye ihtiyacımız var" dedi.

Ne olmuştu?

Kosova'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu. Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı aktarılmıştı. Daha sonra ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı 1 Eylül'e ertelemeyi kabul etmiş ve gerginlik son bulmuştu. - BRÜKSEL

YORUMLAR
500
Kastamonu'da zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Kastamonu'da zincirleme kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Arabası arızalanan aileye arkadan gelen başka bir araç çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Arabası arızalanan aileye arkadan gelen başka bir araç çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Meksika'da korkutan kaza! Oyuncağının peşinden yola atlayan çocuk aracın altında kaldı Meksika'da korkutan kaza! Oyuncağının peşinden yola atlayan çocuk aracın altında kaldı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
23:18 Yürek yakan ölüm! 11 yaşındaki çocuk izinsiz bindiği traktörün hakimiyeti kaybederek yaşamını yitirdi
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 01:04:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement