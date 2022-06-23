Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya AB aday statüsü verme çağrısı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya AB aday statüsü verme çağrısı

23.06.2022 16:21
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya AB aday statüsü verme çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Avrupa Birliği (AB) liderlerini Ukrayna ve Moldova'ya "gecikmeden" aday statüsü vermeye çağıran karar 45'e karşı 529 oyla kabul edilirken, Gürcistan'a da aday statüsü verme çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Avrupa Birliği (AB) liderlerini Ukrayna ve Moldova'ya "gecikmeden" aday statüsü vermeye çağıran karar 45'e karşı 529 oyla kabul edilirken, Gürcistan'a da aday statüsü verme çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu, AB liderlerini Ukrayna'nın AB aday ülkesi statüsünü "gecikmeden" vermeye çağıran kararı 45'e karşı 529 oyla kabul etti. Bugün düzenlenen ve yarın da devam edecek olan Avrupa Konseyi toplantısında yapılan oylamada, AB liderlerine Moldova'ya ve Gürcistan'a da aday statüsü verme çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, alınan çağrı kararının AB üyeliği için 'hızlı bir yol' olmadığını ve üyeliğin AB üyelik kriterlerinin yerine getirilmesini gerektiren ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak yapılandırılmış bir süreç olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken alınan bu kararın "liderlik, kararlılık ve vizyon göstermekle eşdeğer" olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu üyelerinin gururlu ve kararlı üyeleri olan Ukraynalılar, Moldovalılar ve Gürcistanlılar özgür ve demokratik ülkelerde yaşamayı hak ediyor. AB liderleri, Avrupa Konseyi'ni bu üç ülkenin vatandaşlarının meşru isteklerini yerine getirmek için önemli bir adımı atmaya çağırıyor" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
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Gürcistan'da AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesi talebiyle gösteriler yapıldı Gürcistan'da AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesi talebiyle gösteriler yapıldı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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