Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Aşırı Sağın Kazanımları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Politika

Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Aşırı Sağın Kazanımları Ortaya Çıktı

Avrupa Birliği'nde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Sonuçlar, aşırı sağın önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koydu. Avrupa Halk Partisi'nin galip geldiği seçimlerde, aşırı sağ ve sol eğilimli partiler güç kazandı. Fransa'da Ulusal Meclis feshedildi, Almanya'da aşırı sağ güçlendi ve Belçika Başbakanı istifa etti. Avrupa Halk Partisi, aşırı sağın iktidarda yer almasına engel olacağını açıkladı.

10.06.2024 02:25
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27 üyeli Avrupa Birliği'nde 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Sonuçlar, aşırı sağın önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koydu.

Oy kullanma sürecinin pazar günü yerel saatle 23.00'e kadar devam ettiği İtalya'da son oyların kullanılmasının ardından Avrupa'da dört günlük seçim süreci sona erdi.

Nihai olmayan ilk resmi sonuçlara göre 720 üyeli Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi (EPP) 189, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) 135, Renew Europe (Renew) 80, Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi (ECR) 72, Kimlik ve Demokrasi Partisi (ID) 58, Yeşiller (Greens/EFA) 52 ve Avrupa Parlamentosu'nda Sol (GUE/NGL) 36 vekille temsil edilecek. İlk sonuçlara göre parlamentoya seçilen bağımsız üyelerin sayısı 46, henüz herhangi bir parlamento grubuyla ittifaka katılmamış yeni seçilen diğer üyelerin sayısı ise 52 oldu.

Ursula von der Leyen zaferlerini ilan etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçimlerin galibinin Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu açıkladı.

Avrupa Halk Partili lider, Avrupalı seçmenlere güvenlerinden ötürü teşekkür etti. Von der Leyen, "Bugün, Avrupa Halk Partisi için güzel bir gün. Avrupa seçimlerini biz kazandık" diye konuştu.

Aşırı sağ ve sol eğilimli partilerin güç kazandığının doğru olduğunu fakat merkez partilerinin lider konumlarını koruduklarını vurgulayan Von der Leyen, parlamentoda Avrupa Halk Partisi'nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığına işaret etti.

Fransa'da Ulusal Meclis feshedildi

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) tarafından seçimlerde elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden oldu. Sonuçlara ilişkin açıklamasında yenilgiyi kabul eden Macron, "Mesajınızı aldım, endişelerinizi anlıyorum ve bunları cevapsız bırakmayacağım" diye konuştu.

Macron'un erken seçim açıklamasından aşırı sağcı lider Le Pen, hareketin Fransa'nın yönetimini devralmaya hazır olduğunu açıkladı. Le Pen, "Ülkeyi değiştirmeye, Fransızların çıkarlarını savunmaya ve kitlesel göçe son vermeye hazırız" diye konuştu.

Almanya'da aşırı sağ güç kazandı

27 üyeli birliğin nüfusu en büyük ülkesi Almanya'da ilk sonuçlar, 2019'da yüzde 11 oranında oy alan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranını yüzde 14,2 seviyesine yükselttiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) oy oranı yüzde 30,90, Şansölye Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise yüzde 14,6 oldu.

Belçika'da Başbakan de Croo istifasını açıkladı

Belçika'da Başbakan Alexander de Croo, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı kötü sonuçların ardından istifa edeceğini açıkladı. de Croo, "Bu seçim kampanyasına liderlik eden kişi bendim. Bu, umduğum bir sonuç olmadı ve bu sonucun sorumluluğunu üstleniyorum. Böyle olmaması gerekiyordu" dedi. Gazetecilere konuşan de Croo, "Yarından itibaren başbakanlıktan istifa edeceğim" diye konuştu.

Avrupa Halk Partisi, aşırı sağın iktidarda yer almasına engel olacağını açıkladı

Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, aşırı sağ partilerin iktidar koalisyonunda yer almasını engellemeyi amaçlayacaklarını açıkladı.

Avrupa'daki ana akım partileri Avrupa Halk Partisi'nin Avrupa ve demokrasi yanlısı ittifakına dahil olmaya çağıran Weber, "Bugünün Avrupa'sını biz yarattık ve bu nedenle Avrupa'yı yok etmek isteyen herkes düşmanımızdır. Onlarla mücadele edeceğiz. Böylelerinin Avrupa düzeyinde herhangi bir nüfuza sahip olmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Sandığa çıkış oranı, tahminlere göre yaklaşık yüzde 51 ile 1994'ten bu yana görülen en yüksek oranda gerçekleşti.

2019 yılındaki seçimlerde bu oran yüzde 50,66 olarak ölçülmüştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Aşırı Sağın Kazanımları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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