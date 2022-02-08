Üye Girişi
Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür

08.02.2022 21:33
Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür

Avustralya Başbakanı Scott Morrison zorbalık, taciz ve cinsel istismara uğrayan kamu personelinden resmi olarak özür diledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison zorbalık, taciz ve cinsel istismara uğrayan kamu personelinden resmi olarak özür diledi.

Avustralya hükümetinden cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına yönelik resmi özür geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 2019'da parlamento binasında bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada cinsel istismara uğradığını açıklayan Brittany Higgins'ten ve diğer kamu personellerinden özür diledi. Morrison parlamentoda düzenlenen oturumda, "Üzgünüm, üzgünüz. Burada meydana gelen korkunç şeyler için Higgins'ten özür dilerim. Güvenli olması gereken yer, bir kabusa dönüştü" dedi. Morrison, "Bundan çok daha fazlası için özür dilerim. Higgins'ten önce gelenler Ama Higgins konuşma cesareti gösterdi ve işte buradayız" ifadelerini kullandı.

Parlamentoda çalışan her 3 kadından biri cinsel tacize uğradı

Brittany Higgins, 2019'da parlamentodaki ofiste tecavüze uğradığını söylemiş, durumu dönemin Savunma Bakanı Linda Reynolds'a bildirdiğinde kendisine çok az destek verildiğini ve işini bırakması için baskı yapıldığını belirtmişti. Higgins'in söz konusu olayı açıklamasından sonra soruşturma başlatılmış, Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Üyesi Kate Jenkins tarafından hazırlanan raporda parlamento ofislerinde çalışan her 3 personelden birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıkmıştı. Jenkins'in ekibi yaklaşık 500 kişiyle görüşmüş, 300'den fazla yazılı başvuruyu değerlendirmiş ve bin 723 kişi ile 33 kuruluştan bilgi almıştı. Raporda alkole dayalı bir "zorbalık, cinsel taciz ve cinsel saldırı" olaylarına ayrıntılı olarak yer verilmişti.

Higgins'e tecavüz etmekle suçlanan bir kişi, Haziran ayında yargılanacak. - CANBERRA

Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür
Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür

YORUMLAR
500

Avustralya, Parlamento, Taciz, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement