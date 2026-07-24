Ayasofya'nın İbadete Açılışının 6. Yılı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyeti ile yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 sene önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyeti ile yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.