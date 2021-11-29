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Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi - Son Dakika

Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi

29.11.2021 09:14
Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, '2022 bütçesi de bereket getirecek.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, '2022 bütçesi de bereket getirecek. 'Sonrası öncesinden hayırlıdır' hükmünce daha daha iyi olacak ve 2023'ten de AK Parti ve Cumhur ittifakı zaferle çıkacak Allah'ın izniyle.' dedi.

Eser ve hizmet siyaseti

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tespit ve öngörülerini aktardı. 38 günlük süreçte Bakanlıkların eser ve hizmet siyaseti çerçevesindeki yatırımlarının aktarıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin yine ezberleri bozduğunu vurguladı.

Bütçe görüşmeleri süreci

Aydemir, 'Yaklaşık bir ayı aşkın bir zaman oldu, görüşmeler, müzakereler sürdü. İstifade ettiğimiz konuşmalar oldu, hakikaten birikim yüklendik; kimin katkısı olduysa hepsine minnettarız, hepsine teşekkür ediyoruz ancak çoğunlukla muhalif cenahtan ezberler dillendirildi bunu da her vesile söyledik, anlattık.' dedi.

Nefret yüklü söylemlere tepki

Milletvekili aydemir, 'Hususen bir kayıt düşmek istiyorum ki daha önce bizimle siyaseti kesişen yahut da yolu kesişenlerin böyle çok nefret yüklü yahut da kin, garez yüklü yaklaşımları yüreklerde hakikaten, ciddi söylüyorum ki bir yara açar nitelikte. Ben isim açmıyorum, isim açmaya da gerek yok ama burada özellikle birçok insan hep gözlemledi, takip etti, biliyor. Bunu sadece bu kadarla iktifa edip not düşüyorum.' diye konuştu.

'Muhalefetin şirazesi kaymış'

'Şiraze hakikaten kaymış durumda. Nerede? Muhalif cenahta.' İfadeziyle sunumunu sürdüren Milletvekili Aydemir, ' Ne söylediklerini bilmiyorlar, sadece iftirayla, dedikoduyla, kara çalmakla yöneliyorlar ve orada da Hak neşet etmiyor. Hakk'ın neşet etmesi için hakikati söylemek lazım, müfteri pozisyon almamak lazım. ' dedi.

Sosyal medya düzenlemesi ihtiyacı

Sunumunda sosyal medya düzenlemesi ihtiyacını gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, 'Epey zamandır uğraşıyoruz, konuşuyoruz ki sosyal medyaya dönük yasal bir çalışmanın yapılması lazım ama maalesef gecikiyor, öteleniyor; bu böyle olduğu sürece de insanların yüreklerinde bir büyük acı birikiyor.' kaydını düştü.

Aydemir: 'İftira edenler hep kaybettiler'

Sosyal Medyadaki iftira, karalama ve karartma eylemlerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, 'HDP Milletvekili Paylan, İçişleri Bakanlığı bütçesinde altını çizerek güvenlik bütçesinin çok fazla olduğunu, abartılı olduğunu, bunun yapılmaması gerektiğini defaatle söyledi; Sayın Uğur Aydemir de söz aldığında, bunun bizim için hayati önemde olduğunu, milletin birliği, bütünlüğü, vatanın bekası, bunun için güvenlik bütçesinin çok çok gerekli olduğunu söyledi ve "Gerekirse soğan ekmek yeriz ama ondan taviz vermeyiz." gibi bir kavram kullandı. Bunu şu ekonomik gelişmelerle ilintilendirdiler, bugün bile böyle iri kıyım gazeteciler köşelerine taşıyorlar bunu. Yani açıp da "Ya, bunu ne için söyledin kardeşim? Bu tutanak nerededir? Şu tutanağa bir bakayım, nereden geliyor bu konuşma?" demiyorlar. Niye bunu söylüyorum? Gazeteci olduğum için üzülüyorum. Hep söyledik ki: "Ya, Türbeyi aziz kılan bekçisidir." Ya, böyle bir şey olabilir mi? Bir ordu oluşturmuşlar, oradan yeter ki böyle bir uç bulsunlar, oradan yöneliyorlar, hak, hakikat hiç umurlarında değil. Oysa milyon defa söyledik ki: "Milletimizin zihni çok berrak, nerede temiz hal varsa oraya yöneliyor; iftirayı, dedikoduyu tefrik edecek bir genetik yapısı var. Bunu yapmayın, yapanlar hep kaybettiler." diye konuştu.

Terörle mücadele

Milletvekili Aydemir, 'Hak çizgisinden uzak düşmeyelim. Yani burada terörle mücadele yapılıyor, kırk yılı aşkın bir zaman diliminde geldiğimiz nokta var; yerle yeksan etmişiz terörü, FETÖ'yü hakeza öyle yapmışız. Burada Milli İstihbarat Teşkilatımızın bütçesini görüşüyoruz. Allah razı olsun, hak teslimi yapıp teşekkür edenler oldu, ben de onlara teşekkür ediyorum. Millet adına bu insanlar çalışıyorlar, sadece ve sadece "Teşekkür ederiz." demek lazım, onların hakkını teslim etmek lazım. ' dedi

Diyanet işleri başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı bütçeleri üzerinde görüşlerini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Özellikle tenvir etme, aydınlatma noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın eskiyle kıyas götürmeyecek kadar çok özel, berrak çalışmaları var, buna da teşekkür etmek lazım; ben millet adına teşekkür ediyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı da şeref levhamız bir alandır.' değerlendirmesinde bulundu.

'Milletvekilleri bu işin bizatihi orijin noktasında'

Sunumunda muhalefetin bütçede milletvekillerinin dahli yok iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir şunları söyledi; 'Süreci takip edip bilmelerine rağmen şu söyleniyor: "Efendim, milletvekillerinin bir dahli yok." Bu, bize bühtandır bu, kendinize bühtandır; biz bizatihi bu işin içerisindeyiz, günlerce girip çalışıyoruz, "Ne yapılabilir"in gayreti içerisinde oluyoruz. Elbette bürokratlar bize destek olacak, elbette onlar da bize dönük bilgi aktarımında bulunacaklar ama milletvekilleri bu işin bizatihi orijin noktasında oturuyorlar.'

Aydemir'den muhalefetin atananlar ifadesine tepki

Muhalefetin Bakanları kastederek 'atananlar' kaydını düşmelerine tepki veren Milletvekili Aydemir, Bir ezber "atananlar..." Cumhurbaşkanlığı sistemini anlamamışsak milletvekili olarak vay bize, vah bize! Cumhurbaşkanlığı sisteminde millete diyoruz ki: "Şu insan adayınız, seçerseniz onun seçecekleri var, bakan olarak tayin edecekleri var, getirecekleri var, onları da siz seçmiş hükmünde olacaksınız." Dolayısıyla, şimdi, Cumhurbaşkanı Yardımcımız tıpkı bizim gibi millet tarafından seçilmiş bir isim. Cumhurbaşkanına bu yetkiyi millet vermişse milletin o yetkisiyle seçilmişler de seçilmiş anlamına gelir, bu böyledir.' dedi.

Karaçobanlı Sabri Gündüz'ün teşekkürü

Milletvekili Aydemir, 'Yaptığımız işler millet lehine işler, vatan lehine işler. Terörle mücadelede geldiğimiz nokta, o kadar özel bir nokta ki, hepimizi ilgilendiriyor yapılanlar. Ekonomide bir inkıraz dönemi. Kimin, bizim mi? Hayır, bütün dünya bunu yaşıyor, bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor. Bunu bütünüyle bize teşmil ettiğiniz zaman haksızlık yapmış olursunuz. Az önce, Karaçobanlı, Sabri Gündüz diye de bir kardeşim telefon açtı bana, Bana "Minnettarlığını" ifade ediyor. Neden dolayı biliyor musunuz? Yaptığım, bugün o trollerin, linç kampanyası oluşturdukları açıklamadan dolayı. "Hakikati dillendirmişsin." diyor.' diye konuştu.

Aydemir'den tarihi performans vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde halka hizmet noktasında tarihi bir performans sergilendiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olarak, Sayın Fuat Oktay'a, bakanlarımıza minnettarız, millet adına minnettarız, milletin seçtiği bir milletvekili olarak söylüyorum ben bunu. Cenab'ı Hak yolunuzu, izninizi açık etsin. 2022 bütçesi de bereket getirecek, ben buna inanıyorum. Sonrası öncesinden hayırlıdır hükmünce daha daha iyi olacak ve 2023'te de karşı tarafa nal toplatacağız Allah'ın izniyle.' Dedi. - ERZURUM

Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi
Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi
Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milletvekili, Erzurum, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir 2022 yılı bütçesini değerlendirdi - Son Dakika


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