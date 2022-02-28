Aydemir: '28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz' - Son Dakika
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Aydemir: '28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz'

28.02.2022 16:19
Aydemir: '28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, '28 Şubat zihniyetini, vesayet uşaklarını, inanç, düşünce ve girişim hürriyetini engellemeye çalışan şer odaklarını, kardeşliğimiz ve milli bütünlüğümüze el uzatanları Yüce Milletimiz adına telin ediyoruz.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, '28 Şubat zihniyetini, vesayet uşaklarını, inanç, düşünce ve girişim hürriyetini engellemeye çalışan şer odaklarını, kardeşliğimiz ve milli bütünlüğümüze el uzatanları Yüce Milletimiz adına telin ediyoruz. ' dedi.

28 Şubat Millet Vicdanında Açılmış Bir Yaradır

28 Şubatın Milli vicdanı kanatan bir yara, Türkiye Demokrasi tarihinde kara bir sayfa olduğu; inancı gereği örtünen genç kızların eğitim ve öğretim haklarının elinden alındığı; mukaddesatına bağlı, milli örf ve geleneğine sadık insanlara kamu kapılarının kapatıldığı bir dönem olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Bu zulmü bir daha yaşamayacak, 28 Şubat zihniyeti ve destekçilerinin yaptıklarını asla unutmayacak, unutturmayacağız' kaydını düştü.

'Hak batıla galip gelmiştir'

Temel öngörüsü; 'Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol/Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa.. Var ol' vurgusu olan AK Davanın inanç sahiplerine karşı işlenen zulme dur dediği; milli iradeyle birlikte hakkın batıla galip gelmesi yolunda tarihi bir mücadelenin verildiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Yüce Türk Milletinin sarsılmaz imanı, Hakkın inayetiyle, 28 Şubat zihniyeti zillete mahkum kılınmış, Hak gelmiş batıl zail olmuştur. ' dedi.,

Ak Dava ve Ak Mücadele

Milletvekili Aydemir, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda buluşan milli ve manevi aklın 28 şubatta serdedilen yasakçı, inanç sahiplerini öteleyen, mukaddesata ait değerleri karartanlara karşı, 'Hakka Tapan bir Millet'e ait hasletle set örüp saf tuttuğunu, herkese ve her kesime yüksek öğretim hakkı verildiği, kamunun halkın hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Milletimiz Cumhurbaşkanımıza Minnettardır'

'Yüce Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bağlılık, saygı ve sevgisi, onun ufkuna gösterdiği sadakat, işaret ettiği hedeflere olan vefasının temelinde, O'nun bu milletin sesi, bu millete ait değerlerin temsilcisi, milli vicdan ve terbiyesinin ifadesi olması vardır. 'diyen Milletvekili Aydemir, 'Yüce Milletimiz milli ve manevi değerlere sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır' ifadesini kullandı.

'Aldanırlar bizi sustu sananlar'

AK Davanın, Milli Şair Akif'in Milli marşımızda vurguladığı üzere, 'Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli' şiarına sahip olduğu; şairin ifadesiyle 'Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa,

Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır' imanını ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Aldanırlar bizi sustu sananlar. Susturulmaz vatan için yananlar.' vurgusunu paylaştı

Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefi

Türkiye'nin AK dönemde, bölücü vatan hainleri, FETÖ iblisleri, vesayet odaklarıyla kendi tarihinde yeni ve beyaz bir sayfa açan kutlu bir mücadele verdiği; ülkenin sosyal ve ekonomik alanda bir diriliş dönemi yaşadığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Gücümüz milletimizin duası, hedefimiz milli ve manevi değerleriyle asırlara yürüyen Büyük ve Güçlü Türkiye'dir ' dedi. - ERZURUM

Aydemir: '28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz'

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Kaynak: İHA

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