Aydemir'den Şehit Yazıcıoğlu'na vefa - Son Dakika

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Şehit Yazıcıoğlu, İla'yı Kelimetullah için Nizam'ı Alem yolunda bir Alperen, 28 Şubat zulmüne karşı erce duruşuyla bir iman kalası, mukaddesata, milli değerlere sadakat ve vefasıyla mümtaz bir şahsiyet, tevazu ve yüksek edebi ile bir gönül adamıydı. Allah'ın rahmeti üzerine olsun' dedi.

'Yazıcıoğlu'nu Rahmetle Anıyoruz

Milletvekili Aydemir, 'Şehit Yazıcıoğlu, Millet sinesinden çıkmış numune-i timsal bir vatan evladı. Duruşu, eylemi, söylemleri, Akifçe yaşam üslubu, ecdada bağlılığı ve ecdad yadigarlarına sahip çıkışıyla Türk Milletinin yüreğinde yer bulmuş güzide bir sima. Niyazımız cennette mülaki olmaya inşaallah.' diye konuştu.

'Oltu Milli Şahlanışın Adresidir'

Oltu'nun ermeni ve Rus işgaline karşı şahlanışının 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Oltulu Dadaşların milli coşkularını paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Oltu'da yazılan milli şahlanış destanı ve onun kaydedilmesine kaynaklık eden Çanakkale ve Aziziye ruhu ebediyen milletimizin ufku olacaktır. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. ' mesajını verdi.

Aydemir'den muhalefete liyakat söylemi tepkisi

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Muhalefetin Seçim Kanununda yapılacak düzenlemeleri kamuoyu nezdinde çarpıtma girişimlerine, İBB'de AK Parti döneminde 359 olan yönetim kurulu üyeliklerinin 460'a çıkarılıp yandaşlara peşkeş çekilmesine ve gündemde olan sosyoekonomik gelişmelere dikkat çekti.

'Bizim Eser Siyasetmize Muhalefetin Hayali Erişmez'

Türkiye'nin son 20 yılında ülkenin her il, ilçe, köy ve mezrasının adeta şantiyeye dönüştüğü, kentsel dönüşümden altyapıya, ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitime, her alanda yatırımlarla donatıldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Biz milletin hizmetkarı olduğumu kaydettik her vesileyle. Bunu eserlerle ifade ediyoruz. Bizim sözümüzle özümüz birdir' kaydını düştü.

Muhalefetin İçinde Olduğu Paradoks

Milletvekili Aydemir, "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor. İşleri güçleri kara çalmak, yalan söylemek." dedi ve Muhalefetin AK Parti'ye çamur atarken "liyakat" kavramını kullandığını, ortaya koydukları eylemler ve sarf ettikleri söylemlerle bu kavramın altında ezildiklerini vurguladı.

Aydemir İBB'deki Tasarruflara Dikkat Çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin sayısının AK Parti döneminde 359 iken şimdi 460'a çıktığını aktaran Aydemir, "Niye yönetim kurulu üyesi artıyor? Birileri nemalansın diye çıkıyor. Oralara getirilen insanlar liyakatli, işi bilen insanlar olur, al başının üstüne koy, buna hiçbir şey demeyiz ama ortaya çıkan fotoğraf öyle bir görüntü veriyor ki... Liyakatsizliği bırakın, her şey yerlerde sürünür hale gelmiş." dedi.

'İşleri güçleri kara çalmak'

Eski CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Muharrem Konuk'un İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldığı için Sultanbeyli CHP üyelerine hitaben yazdığı duyuruyu okuyarak, Konuk'un yazısında "liyakat" konusunda CHP'yi eleştirdiğini belirten Aydemir, "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor. İşleri güçleri kara çalmak, yalan söylemek. Kendilerinin yapabilecekleri düşüklükleri, küçüklükleri bize izafe etmek." değerlendirmesini yaptı. - ERZURUM