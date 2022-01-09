Aydemir doğalgaz düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum gibi ısınma yoğunluklu olarak doğalgazın kullanıldığı bölge illerinde fiyatların makul düzeyde tutulması gerektiğini vurguladı. Aydemir, 'Erzurum'da, insanlar çok daha uygun şartlarda doğal gaz kullanabilmeli, kullanmalı. ' dedi.

Doğalgazda depolama maliyetlerine dikkat çeken, Yasa teklifi ile fiyat düzenleme yetkisinin BOTAŞ'a verildiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da insanların birçoğu vanayı kısıyor, soğuk olmasına rağmen kısıyor. Bu, depolama maliyetine ilave bir yük olarak orada kalıyor. Oysa, fiyatlar daha makul düzeye gelmeli. ' kaydını düştü.

Yasa Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Aydemir Depolama Maliyetlerine Dikkat Çekti

Yasa Teklifinde yer alan 'BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı' uygulanabilmesine ilişkin madde üzerinde görüşlerini açıklayan Milletvekili Aydemir, fiyatların makul düzeye indirilmesini istedi.

Fiyatlandırma Yetkisi Botaş'ta

Yasa ile fiyat düzenleme yetkisinin BOTAŞ'a verildiğini açıklayan Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, buradaki tespit şu: Düzenleme yapması için BOTAŞ'a yetki veriyoruz, sonrasını BOTAŞ tanzim edecek. Haklı olarak biz ne diyoruz? Mesela, ben Erzurum Milletvekili olarak: Bizim orada, Erzurum'da, insanlar çok daha uygun şartlarda doğal gaz kullanabilmeli, kullanmalı. ' dedi.

Aydemir Erzurum'u Gündeme taşıdı

Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda BOTAŞ tarafından, Erzurum başta olarak Doğu Anadolu Bölgesi illerinde doğalgaz fiyatının makul bir düzeyde tutulması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bunun farklı sebepleri var. Daha önce bir vesileyle - Berat Albayrak Bey Bakanken de- burada söylemiştim, altını çizmiştim. Neydi o? Doğal gazı depolama maliyetimiz var, bir de "sürümden kazanma" diye bir kavram var. Yani Erzurum'da insanların birçoğu vanayı kısıyor, soğuk olmasına rağmen kısıyor. Bu, depolama maliyetine ilave bir yük olarak orada kalıyor. Oysa, fiyatlar daha makul düzeye gelmeli. ' diye konuştu.

Aydemir'den İndirimli Fiyat Talebi

Doğalgaz fiyatlandırmasında yetkinin BOTAŞ'a devrinin öngörüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, 'Ben BOTAŞ'ın içinde bulunduğu hali biliyorum, bir önceki kanun teklifini veren benim, biliyoruz yani bütçeye maliyetini, yükünü hepsini biliyoruz ama yine de vatandaşın çok daha uygun şartlarda doğal gaz kullanması için. Sadece Erzurum için mi? Hayır, işte, Bingöl Milletvekilimiz Başkanımız. Oralarda tanzim ederken, düzenlerken yani bu yetkiyi alırken, ona göre bu tür kıstasları göz önünde bulundurmak gerekir diye not düşüyorum. ' dedi.

Komisyon Teklifi Kabul Etti

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Merkez Bankası'nda bulunan yabancı ülke Merkez Bankaları'na ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, ihtiyati tedbir veya haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütme durdurma kararına verilemeyecek.

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek

Teklifle en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olması, TL mevduatlarına kur artışına karşı destek öngörülüyor. İhracattan ve üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden Kurum Vergisi oranı bir puan indirimli uygulanacak. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak-Temmuz 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 7.5 olacak ve Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 30.95 zam yapılacak. - ERZURUM