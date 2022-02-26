Aydemir emeklilere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Aydemir emeklilere taziye ziyaretinde bulundu

26.02.2022 15:04
Aydemir emeklilere taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Emekliler Dernek Başkanı Ahmet Degen için dernek yönetimine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Emekliler Dernek Başkanı Ahmet Degen için dernek yönetimine taziye ziyaretinde bulundu.

İl danışma kurulu toplantısı için Erzurum'a gelen AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve resmi kurumlara ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Aydemir bugünde, geçtiğimiz ay hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren Türkiye Emekliler derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen için emekliler derneği yönetimine taziye ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Zekeriya Araz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, hayatını kaybeden Ahmet Degen için üzüntülerini dile getirirken, yeni Başkan Zekeriya Araz'a da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaret de emeklilerin sorunları hakkında Vekil Aydemir'e bilgiler veren Dernek Başkanı Zekeriya Araz, "Vekilimizin taziye ziyaretinde bulunması ve bizlerin yanında olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Siyasilerden yeterli desteği alamıyoruz. Büyükşehir belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Merkez ilçe Belediye Başkanlarımız ile istişareli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli sorunumuz emeklilerimize konut projesidir. Bu konuda İbrahim Beyden de büyük destek bekliyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ise Hayatını kaybeden Ahmet Degen'in emekliler için nasıl fedakarlıklar yaparak çalıştığını çok iyi bildiğini ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Yeni Başkan Zekeriya Araz'a da yeni görevinde başarılar dileyen İbrahim Aydemir, AK Parti hükümeti olarak emeklilerimizin her zaman yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirtti. Aydemir, "Emekliler bizim baş tacımız. Sayın Cumhurbaşkanımızda emeklilerimizin sorunlarının çözümü noktasında yoğun bir çaba sarf ediyor. Bizlerde sorunları çok iyi biliyoruz. Emeklilerimizin yüzünü güldürmek ve rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için Cumhur ittifakı olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - ERZURUM

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İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir emeklilere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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