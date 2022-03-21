Aydemir: 'Kardeşliğimiz, imanımızın eseridir' - Son Dakika
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Aydemir: 'Kardeşliğimiz, imanımızın eseridir'

21.03.2022 12:41
Aydemir: 'Kardeşliğimiz, imanımızın eseridir'

TÜRKPA üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Nevruz, aynı iklimi paylaşmanın coşkusu, tasada ve sevinçte ortak olma duygusu; birlik ve beraberlik zirvesinde buluşma utkusudur.

TÜRKPA üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Nevruz, aynı iklimi paylaşmanın coşkusu, tasada ve sevinçte ortak olma duygusu; birlik ve beraberlik zirvesinde buluşma utkusudur. Nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ve oradan da cihana yayılan bir kardeşlik mesajıdır. ' dedi.

Aydemir'den Yunusça İklim Vurgusu

Nevruz'un bolluk ve bereket niyazı; yüreklerin sevgi, saygı temelli kardeşlik değerinde uzlaşması olarak ortak bir kabul ve ilgi bulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Nevruz, insanın Yunusça; Ben gelmedim dava için/ Benim işim sevi için/ Dost'un evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim. ' hakikatini idrakidir. ' mesajını verdi.

Ecdadın Nevruziyelerle Verdiği Mesaj

Baharın müjdecisi olan Nevruz'un barış ve huzur manasını içerdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Selçuklu döneminde Bayram olarak kutlanan, Osmanlı döneminde Nevruziyelerle tarif bulup, ortak coşku uyandıran Nevruz, Türk Dünyası'nın ortak bir değeri, ecdattan tevarüs eden bir kültür mirasıdır. Hıdırellez'e kavuşma sürecini de ifade eden Nevruz, bir gönül bağı ve gönül iklimidir.' dedi

Tebrik

Milletvekili Aydemir, 'Yüce Türk Milletine tarihler yazdıran güç, kardeşlik imanı; birlik ve beraberlik ahdinde kararlılık; müşterek değerlerde gönülleri buluşturma azmidir. Bizi tarif eden bu hasletlerin ebediyen devamı niyazıyla, Nevruz'un Türk Dünyası ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyor; yeryüzüne barış, huzur taşımasını temenni ediyoruz.' kaydını düştü. - ERZURUM

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İbrahim Aydemir, Milletvekili, Orta Asya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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