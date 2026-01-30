Söke\'de Modern Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için çalışmalar başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kent genelinde hayata geçirdiği sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Çeltikçi Semt Evi olarak kullanılan bina, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği yapımı için tahsis edilirken; proje Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi'nin ortak yatırımı olarak hayata geçirilecek.

Modern donanımıyla dikkat çeken poliklinik projesinde; röntgen odası ve 5 adet ağız ve diş sağlığı ünitesi yer alacak. Uzman sağlık personellerinin görev yapacağı merkez, Söke halkına çağdaş ve nitelikli sağlık hizmetini ücretsiz şekilde sunarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Çalışmaların başladığı binada incelemelerde bulunan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Müttalip Özsemerci ve Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürü Aygün Keçeci, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Söke'ye kazandırılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedeflenirken, Başkan Arıkan; Aydın geneline yayılan diş polikliniklerinin sosyal belediyecilikte zirve olduğunu söyledi. Özlem Başkanımız halkımızın sağlığını da düşünüyor diyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Aydın ve Söke Halkı için Büyükşehir ile birlikte yol alıyoruz. Bu da ortak bir proje. Daha önce farklı amaçla kullandığımız bu kıymetli yeri poliklinik için tahsis ettik. Diş Polikliniği yapıyoruz. Burada altını çizerek söylüyorum, ücretsiz hizmet verilecek. Muhteşem bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, bürokratlarımız ve emeği geçen tüm işçi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sökemize hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin, az laf, çok iş" diye konuştu. - AYDIN