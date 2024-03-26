Aydın Bağımsız Türk Milliyetçileri Platformu, Burak Pehlivan\'ı Destekliyor

Aydın Bağımsız Türk Milliyetçileri Platformu Kurucusu, Zafer Partisi Aydın Kurucu Üyesi ve Aydın eski İl Başkanı Ercan Arslan, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya hesabından yaptığı "Oyumuzun rengi Burak Pehlivan" paylaşımı ile Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan'ı desteklediklerini açıkladı.
Aydın'ın tanınmış siyasetçilerinden olan Zafer Partisi eski İl Başkanı Ercan Arslan, ilçesinde yaşayan bağımsız Türk milliyetçileri olarak açıklamalarda bulundu. Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel seçimlerde herhangi bir siyasi partiye angaje olmadan ve kendi içinde bir hiyerarşik yapı oluşturmadan meşverete dayalı sivil bir tutum geliştirerek oyumuzun rengini önceki genel seçimlerde olduğu gibi Türk milliyetçisi adaylardan yana kullanma kararı almış bulunuyoruz. Bağımsız Türk Milliyetçileri olarak; Burak Pehlivan'ı destekleme kararı alırken ve oyumuzun rengini belirlerken 'güçlü aday' 'zayıf aday' kamplaşmalarına angaje olmadan 'kimliksiz siyaset' yapanlara karşı ideallerine sadık Türk milliyetçileri olarak Türk töresine uygun 'Bir olalım iri olalım diri olalım' düsturu ile hareket ettik" ifadelerine yer verdi.
"Tam destek veriyoruz"
Ercan Arslan, 'Bağımsız Türk Milliyetçileri olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz" başlığı ile yaptığı paylaşımın devamında "Bu karardaki ana mefkuremiz, Türk milliyetçileri hangi partiye giderlerse gitsinler, hangi partiyi kurarlarsa kursunlar, Türk Milliyetçiliği ortak paydasında buluşup, birlikte hareket edebilecekleri ve Türk milliyetçiliği değerlerini birlikte yaşatabilecekleri bir iklimi oluşturabileceklerine olan inanç ve ümidin korunması ve yaşatılmasıdır. Bu inanç ve ümidin korunması bir takım siyasi saiklerle değil, Türk milliyetçiliği dava adamlığı bilinci ile olacağından; Aydın Efeler'de Belediye Başkan Adayı olarak değerli kardeşimiz Türk milliyetçisi Burak Pehlivan'ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." Sözlerini kullandı. - AYDIN
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