Aydın Belediye Başkan Adayları Harcamalarıyla Gündemde

Politika

Demokrasinin kalesi Aydın'da belediye başkan adayları sandıktan zaferle çıkmak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, adayların harcadığı paraları dikkat çekti. Turgut, "Seçmenimizin, 5 yıl görev yapacak bir belediye başkanı aylık 61 bin lira maaş aldığında görev süresi boyunca alacağı maaş 3 milyon 660 bin lira iken seçim çalışması için 10 milyon liranın üzerinde para harcamasını nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum" dedi.

Türkiye'de ilginç bir seçim ekonomisinin olduğunu ve seçmenin sandığa giderken adayların seçim kampanyası sürecinde harcadığı paraları dikkatle izlemesini tavsiye eden Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, ilginç paylaşım ve açıklamalarına devam etti. 8 Mart kadınlar gününde Aydın Kent Meydanı'nda rakipleri çiçek dağıtarak kadınların gününü kutlarken kendisi kasalarla getirdiği bağ yapılmış maydanozları dağıtarak dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Turgut, "Hadi iktidar partisindeki adaylar siyaset gereği ekonomik krizi ele almıyor. Muhalefet de iktidar da gösterişten öte gitmeyen harcamaları gözünü kırpmadan yapıyor. Burada bir hesap yapacak olursak bir ilçe belediye başkanının aylık maaşı 61 bin lira. 5 yıl boyunca bu hesap üzerinden işini layıkıyla yaptığında helal ve yasal olarak alacağı ücret de 2 milyon 660 bin lira iken sadece seçim kampanyasında 10 milyonun üzerinde harcama yapmalarını halkın takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Aşırı harcamadan kaçınıp hayırlı işler yapabilirler"

Bu seçimin mübarek Ramazan Ayına denk geldiğini hatırlatarak herkesi hayırlı iş yapmaya davet eden Turgut, adaylara "Herkes 'Halka hizmet' sloganı ile ortaya çıkıp aday oluyor. Gerçekten halka hizmet etmek istiyorsanız şova harcadığınız paraları halk için harcayın" diye konuştu. - AYDIN