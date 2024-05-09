Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

Başkan Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu; Başkan Yardımcıları Ahmet Evin, Hüseyin Batir, Adviye Çetin ve Sibel Kurt ile birlikte karşıladı.

'Hayırlı Olsun' dileklerini iletmek üzere nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Söke'de önümüzdeki süreçte neler yapacağımızı planlamak için buradayım. Hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi. - AYDIN