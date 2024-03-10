Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı su indirimi söylemlerine yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı su indirimi söylemlerine yanıt verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı su indirimi söylemlerine yanıt verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın su indirimi söylemlerine yanıt vererek, suyun maliyetinin altında satışının kanunen yasak olduğunu belirtti.

10.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:51
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Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın "Suda yüzde 50 indirim yapacağız" söylemlerine yönelik açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, suyun maliyeti altında satışının yapılamayacağına dair kanun olduğunu hatırlatarak "Kanun, suyu maliyetinin altına satamazsın diyor. Biz kanunlara uyan bir belediyeyiz" dedi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarında hız kesmezken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın "Suda yüzde 50 indirim yapacağız" söylemini eleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sudan kar etmediklerini ve suyun maliyetinin altında satılmasının kanunen yasak olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu, Savaş'a seslenerek "AKP'li belediyeler var, Denizli, Manisa, Gaziantep yapsın bu yüzde 50 indirimi. Neden yapmıyorlar. Çünkü kanun var. Kanun, suyu maliyetinin altına satamazsın diyor. Bunun için kanunu değiştirmeleri gerekiyor. Sayıştay her yıl geldiğinde ilk yaptığı iş budur. Suyu maliyetin altında mı satıyorsun diye bakar. Biz suyu karla satmıyoruz. Öyle bir kar yok" dedi.

"Otomatikman su ücretleri daha uygun olur"

Aydın'da suyun kuyudan çıkarılma safhasında elektrik enerjisi kullanıldığına ve elektrikteki KDV ve ÖTV'lerin kaldırılması halinde suyun maliyetinin de otomatikman düşeceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı açıklamada "Suyu nasıl çıkartıyorsun kuyudan, bisiklet pompasıyla mı çıkarıyorsun. Hayır. Elektrik enerjisiyle çıkarıyoruz. Mutlaka bu maliyeti de koyacağız. Koymadığımız zaman ben ve 80 meclis üyesine bu zarar rücu ediliyor. Bu kanun. Valla onlar hep kanunlara karşı geliyorlar, kanunlara uymadıkları için böyle söylemlerde bulunurlar ama biz kanunlara uyan bir belediyeyiz. Daha öncede söyledik. Elektriğin üzerindeki KDV'yi, ÖTV'yi kaldırırlarsa zaten otomatikman enerji giderleri ineceği için su ücretleri de daha uygun olur. Yani böyle bir çok kalemde indirim yapabilirler. Neden yapmıyorlar, anlamış değiliz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı su indirimi söylemlerine yanıt verdi - Son Dakika

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