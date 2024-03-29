Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı - Son Dakika
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Politika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

29.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:28
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Yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak hedefiyle üretilen ata tohumu fidelerinin dağıtım töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Atalarımızdan bizlere miras kalan tohumlarımıza sahip çıkıyoruz ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediliyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tohumları korumanın en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunun altını çizerek "Ata Tohumları" projesinin her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini vurguladı. Umurlu Mahallesi'nde yapılan ve domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fidelerinin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından üretilmiş binlerce fidenin dağıtımını yapan Çerçioğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşlar da yerel değerlere sahip çıkmaya devam eden Çerçioğlu'na teşekkür etti. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu; "Atalarımızdan bizlere miras kalan tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımız hem bahçelerinde hem de evlerinin balkonlarında fidelerimizi üretebiliyor. Yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle yürümekte zorlanan Çerçioğlu'na, Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Umurlu Pazarı'nı da ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi.

Çerçioğlu'nun Umurlu Pazarı ziyareti adeta miting havasında geçerken, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyleyen vatandaşlar, pazardaki fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Üreticiler ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı - Son Dakika

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