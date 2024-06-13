Aydın Büyükşehir Belediyesi Turizm Master Planı Hazırlayacak - Son Dakika
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Politika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Turizm Master Planı Hazırlayacak

Aydın Büyükşehir Belediye meclisi, Aydın'ın turizmde marka kent haline gelmesi amacıyla turizm master planının hazırlanmasına karar verdi.

13.06.2024 16:56
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Aydın Büyükşehir Belediye meclisinde oy çokluğu ile Aydın Turizm Master Planının hazırlanılmasına karar verildi. Bu master planı ile Aydın'ın turizmde marka kent haline gelmesi amaçlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında Haziran ayının ikinci meclis toplantısı yapıldı. Mecliste İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporları, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları görüşüldü. Gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste 7 gündem maddesinde yer alan Aydın Turizm Master Planı oylamaya sunuldu. Aydın'ın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için kamu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşlar ve özel sektör işbirliğinde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulama sürecinde katılım sağlanması, kentin turizm gelirinin arttırılması, sürdürülebilir turizm yaklaşımının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası turizm pazarında üst seviyelerde yer almak, turizmde Aydın'ı marka kent haline getirilmesi amacıyla Aydın Turizm Master Planın hazırlanması için komisyonun oy birliği uygun gördüğü 7. Maddeyi büyükşehir belediye meclis üyeleri oy çokluğu ile kabul etti. Mecliste, Aydın Turizm Master Planın hazırlanmasına karar verildi.

Başkan Çerçioğlu'na yetki verildi

Aydin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sultanhisar'daki düğün salonunu, Germencik'in Ortaklar mahallesinde bulunan Spor tesisi, Mursallı'daki restoranın bir yıllığına aylık 5 bin TL karşılığında kiraya verilmesi için büyükşehir ile ilçe belediye başkanları arasında imzalanacak sözleşme için meclis, Başkan Çerçioğlu'na yetki verdi.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak yarışmalar, kutlamalar, kentin süslenmesi, konserler gibi faaliyetler için meclis oy çokluğu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yetki verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın Büyükşehir Belediyesi Turizm Master Planı Hazırlayacak - Son Dakika

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