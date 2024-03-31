Aydın\'da oy kullanma işlemi başladı

Politika

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlarken, birçok vatandaş da sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirecek. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirirken, Aydınlılar büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullanacak.

Aydın Vaililiği koordinesinde il genelinde seçimin güvenli ve huzur ortamında geçmesi için gerekli önlemler alınırken, seçim sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü'nden 253 araç ile 3 bin 700 personel, İl Jandarma Komutanlığından 417 araç ile bin 926 personel olmak üzere toplam 670 araç, 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak. - AYDIN