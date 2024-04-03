Aydın'da Seçim Sonuçları Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Politika

Aydın'da Seçim Sonuçları Tartışma Yarattı

Aydın\'da Seçim Sonuçları Tartışma Yarattı

Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.

03.04.2024 16:08  Güncelleme: 16:13
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Demokrasinin kalesi unvanına sahip Aydın'da 31 Mart yerel seçimleri sona erdi, ancak il genelinde seçim tartışmaları ve yorumlar bitmedi. Aydın'da seçimin en çok konuşulan ismi üst üste 3 defa Özlem Çerçioğlu'nun karşısına rakip olarak çıkıp 3 seçimi de kaybeden Mustafa Savaş ve AK Parti Aydın İl Teşkilatı oldu. Seçim sonuçlarına göre Mustafa Savaş'ın kendi ilçesi Çine'de bile rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy aldığı ortaya çıktı.

Aydın'da 15 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmek için her yerel seçimde AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Mustafa Savaş, aday olma konusunda bir ilki başarırken her seçimde partinin oy oranını düşürdü. Seçimden sonra Ak Parti İl Başkanı Gökhan Ökten telefonlara cevap vermezken, Mustafa Savaş ise sadece sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Savaş ve Ökten'in seçimden sonra sessizliğe bürünmesi seçim süreci boyunca peşlerinden koşan binlerce kişiyi şaşırtırken, bazı partililer ise AK Parti'yi başarısızlığa sürükleyen Aydın İl Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini savundular.

"AK Parti 93 bin 984 fark yedi"

2019 yerel seçimlerinde rakibi Özlem Çerçioğlu'nun aldığı 368 bin 791 oya karşın 299 bin 056 oy ile seçimi yüzde 10,2 oy farkı ile kaybeden Mustafa Savaş her seçimde eksi yönde oy kaybını sürdürdü. Hesap uzmanı olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Bütçesi'nin yaklaşık 3 katı parayı emeklilere aylık 5 bin TL destek adı altında Aydın'da yaşayan emeklilere dağıtma vaadine rağmen Mustafa Savaş'ın bu seçimdeki oy oranı yüzde 10.2'den yüzden 13.87'ye eksi yönde daha da arttı. 2019 seçimlerinde rakibine 69 bin 735 oy fark yiyen Mustafa Savaş bu seçimi ise 93 bin 984 oy farkı ile kaybetti.

Memleketi Çine'de bile seçimi kaybetmesi şaşırttı

Mustafa Savaş'ın Özlem Çerçioğlu'na karşı sadece Köşk ve Koçarlı'da iki ilçeden toplam 104 oy fazla aldığı ortaya çıktı. AK Parti'nin kalesi Köşk'te Özlem Çerçioğlu'ndan sadece 4 oy fazla alabilen Savaş'ın Koçarlı'daki oy farkı ise 100 oldu. Mustafa Savaş memleketi Çine'de ise rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan 913 oy eksik aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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