Aydın'da Siyasi Denge Değişti: Özlem Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçti
Aydın'da Siyasi Denge Değişti: Özlem Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçti

Aydın\'da Siyasi Denge Değişti: Özlem Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AK Parti\'ye Geçti
15.08.2025 12:33  Güncelleme: 12:34
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılması, Aydın'daki belediye sayısını 8'e çıkararak partinin tarihinde bir ilke imza atmasını sağladı. Aydın'daki siyasi dengeleri değiştiren bu gelişmeler, ülke gündeminde geniş yankı buldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi, Aydın'da AK Parti'ye ilkleri yaşattı. Son geçişler ile birlikte Aydın'daki belediye sayısını 8'e yükselterek ikiye katlayan AK Parti, tarihinde ilk kez de Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni elde etti.

Aydın siyasetinde son günlerde hareketli ve hararetli zamanlar yaşanırken, AK Parti ve CHP kanadında yaşanan gelişmeler, ülke gündemine damga vurdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi Aydın'daki siyasi dengeleri de bozdu. Ankara'da düzenlenen tören ile AK Parti rozetlerini takan Başkan Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı, resmen AK Parti'li olurken, son yaşanan gelişmeler adeta Aydın'da AK Parti'ye ilkleri yaşattı. Aydın'da Cumhur İttifakı'ndan olan MHP'li Karpuzlu Belediyesi ile birlikte 4 belediyeye sahip olan AK Parti, Aydın'daki belediye sayısını ikiye katlayarak 8'e yükseltti. Ayrıca AK Parti Aydın'da son geçişlerle birlikte tarihinde ilk kez Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni bünyesine kattı.

Son yaşanan değişiklikler sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Efeler Belediyesi CHP, İncirliova Belediyesi AK Parti, Koçarlı Belediyesi CHP, Germencik Belediyesi CHP, Söke Belediyesi AK Parti, Didim Belediyesi CHP, Kuşadası Belediyesi CHP, Köşk Belediyesi AK Parti, Sultanhisar Belediyesi AK Parti, Nazilli Belediyesi CHP, Kuyucak Belediyesi CHP, Buharkent Belediyesi AK Parti, Karpuzlu Belediyesi MHP, Çine Belediyesi CHP, Bozdoğan Belediyesi CHP, Karacasu Belediyesi CHP, Yenipazar Belediyesi ise AK Parti oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
