Aydın\'ın Germencik ilçesinde ikinci semt pazarı açıldı

Politika

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesinde ikinci semt pazarı kuruldu. Aydın- İzmir karayolu kenarında bulunan pazarda esnaf ziyareti yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, alışveriş yaptı.

Ortaklar Mahallesi'nde sadece Cumartesi günleri mahalle merkezinde semt pazarı kuruluyordu. Mahalle sakinleri, Cumartesi dışında pazar ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Vatandaşların talebi üzerine Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Doğan ve yönetimi, Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci'ye yapmış oldukları hayırlı olsun ziyaretinde mahallenin acil pazara ihtiyacı olduğunu iletti. Başkan Zencirci, mahalle sakinlerinin isteğini geri çevirmeyip hemen çalışma başlattı. Kısa sürede yer belirlendi. Aydın-İzmir karayolu kenarında bulunan Sevgiyolu'na semt pazarının kurulmasına karar verildi. Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yönetimi tarafından pazarcıların yeri belirlendi. Ortaklar mahallesinin ikinci pazarı bugün açıldı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, meclis üyeleri ve Dernek Başkanı Doğan pazarı gezip alışveriş yaptı. Esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Zencirci'ye esnaflar ve mahalle sakinleri teşekkür etti.

Başkan Zencirci, "Bugün itibariyle faaliyetlerine başlayan Ortaklar Çarşamba Pazarımızı, Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Doğan ve belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler dileklerinde bulunduk. Hazır pazara gitmişken evin pazar masraflarını aradan çıkaralım diyerek alışverişimizi de yaptık. Pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dileklerimle, tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Doğan, "Mahalle sakinlerimizin yoğun isteği üzerine başkandan talep ettik ikinci bir pazar açılması için. Başkanımız talebimizi geri çevirmedi. Ortaklar Dörtyol'da bulunan Sevgiyolu caddesine pazar kuruldu. Yaklaşık 120 pazarcı tezgah açtı. İlk gün olmasına rağmen çok iyi. İzmir-Aydın Karayolu üzerinde olması nedeniyle buradan geçen turistler ve vatandaşlar da alışveriş yapıyor. Belediye Başkanımız Burak Zencirci'ye bütün pazarcılarımız adına teşekkür ederiz" dedi.

Pazarın açılması nedeniyle Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gün boyu pazarda esnafa ve vatandaşlara lokma ikram etti. - AYDIN