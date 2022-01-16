Aydın: "Kahta Ziraat Fakültesi binası yatırım programına alındı" - Son Dakika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Ziraat Fakültesi hizmet binasının 2022 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Fakültenin, Kahta'nın eğitim alanında çıtasının daha da yükseleceğini belirten Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın il ve ilçeleri ile birlikte tarımsal faaliyetlerine çok ciddi katkı vereceğini söyledi.

Milletvekili Aydın, "Adıyaman Üniversitesi Kahta Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi yeni ismi ile Kahta Ziraat Fakültemizin eğitim/hizmet binası 2022 yılı yatırım programına alındı. Müştemilatları ile birlikte Kahta Ziraat Fakültemiz yeni hizmet binasının yapılması ile Kahta'mızın eğitim alanında çıtası daha da yükselecek, bilimsel ve teknik araştırmaları ille üniversitemizin altyapısı daha da güçlenecektir. Aynı zamanda tarım şehri olan Adıyaman'ımızın il ve ilçeleri ile birlikte tarımsal faaliyetlerine çok ciddi katkı verecek ve bu alandı önemli projeleri desteklemek sureti ile tarımda yatırım, üretim ve istihdamı teşvik edecektir.

İlimize, ilçemize ve üniversitemizi hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, milletvekili arkadaşlarımıza, üniversite rektörlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN